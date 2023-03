Este viernes, varios asambleístas que formaron parte del proceso de la Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC) compartieron, en un acto celebrado en el Observatorio del Medio Ambiente Urbano de Málaga (OMAU), sus experiencias y el significado de este proceso para la implicación de la sociedad civil en la acción climática.

La ACC tiene como objetivo emitir recomendaciones y propuestas de política pública al Gobierno, el Parlamento y la sociedad.

El evento consistió en dos mesas redondas, en las que ciudadanos particulares, acompañados por Joaquín Nieto, representante del Grupo de Expertos de la ACC, y el equipo de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (SDSN-Spain) discutieron los retos y aprendizajes obtenidos a lo largo del último año. Nieto, antiguo director de la OIT en España, ha subrayado la importancia de esta iniciativa y afirmó que algunas de las recomendaciones que han salido de la Asamblea ya abordan temas que están por venir.

Por su parte, Ofelia, una ciudadana de Baleares ha contado que participar en este proyecto "me ha cambiado la vida. Me he dado cuenta que la salud es caminar y no contaminar. Quiero dejar algo a los que vienen quiero ayudar". En ese sentido Nuria, otra de las asambleístas, afirmaba: “Cuando sabes es cuando te implicas”. Por este motivo, la ciudadanía necesita formación, información y concienciación para pasar a la acción, sostenía María Edita en la segunda mesa redonda.

La clausura corrió a cargo de Luis Medina-Montoya, director general de Medioambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga. Medina-Montoya ha subrayado la importancia de concienciar a los habitantes de las ciudades en prácticas más sostenibles y empoderarlos en la toma de decisiones que lleven a la sociedad a hábitos de vida en armonia con la naturaleza, tal y como defiende la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Una vez formuladas y presentadas las 172 recomendaciones resultantes de la ACC al Gobierno de España, los ciudadanos particulares que han formado parte de la asamblea planean constituirse en una asociación independiente para continuar las labores de difusión y promoción de procesos participativos. En palabras de Lola Nieto, de Málaga y una de las asambleístas, “la asociación quiere ser el vínculo entre las administraciones públicas y la ciudadanía en todas las áreas de vida”.

REDS-SDSN Spain ha apoyado este proceso de participación ciudadana desde sus inicios y ha servido como organización que ha conectado a los asambleístas con gobiernos locales y regionales en España.

