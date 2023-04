La moción contra el transfuguismo con la que la portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, pretendía arrancar al Partido Popular su compromiso de que no contratará a Juan Cassá para un cargo de libre designación si De la Torre resulta reelegido ha hecho agua esta mañana con el voto de calidad del alcalde, que ha asegurado que su partido solo defiende “principios éticos”.

Losada tenía asegurado que la moción saldría adelante con los votos del PSOE y de Unidas Podemos pero la ausencia de la concejala de IU, Remedios Ramos, por un asunto médico ha dejado la votación en un empate técnico, (15 a favor de Cs, PSOE y UP frente a 15 en contra del Partido Popular) que el alcalde ha resuelto con su voto en contra.

“Solo le pido que sean claros y limpios. ¿Van a contratar tránsfugas o no? Contésteme a eso y deje de echar balones fuera”, ha espetado Losada a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, quien le recriminaba los “bandazos políticos” de Ciudadanos así como la “hemorragia diaria” de cargos y simpatizantes que sufre su formación.

La portavoz popular también se ha dirigido a la bancada socialista, a los que ha afeado haber lanzado un “cheque en blanco” a Cassá cuando abandonó Ciudadanos para conseguir una moción de censura. “Y que nosotros tuvimos que parar para garantizar la gobernanza, un gobierno estable”, ha añadido.

Los socialistas han tachado a Losada de ser la “muletilla” de Francisco de la Torre, que ha podido gobernar “por la mínima” con el apoyo de Cassá, al que han convertido, han criticado, en el “político mejor pagado de Andalucía”, cobrando 91.485 euros más de media anual que el presidente del Gobierno de España por “no abrir la boca en ningún debate, ni siquiera leer una mísera moción”.

“Usted ha permitido que se denigre ser concejal del Ayuntamiento de Málaga, ha convertido a un tránsfuga en un títere sin voz pero con voto, el de siempre sí a su voluntad a raíz de 500 euros por pleno y 250 por comisión. 365.000 euros en una legislatura para usted aferrarse a ese sillón”, ha espetado el concejal socialista, Mariano Ruiz, al alcalde.

Ruiz ha recalcado que esas cuantías son el pago en “A” y ha insinuado la existencia de un “trato en B” que es desconocido para mantener el “pacto de la vergüenza”, lo que ha provocado el enfado del alcalde, que le ha pedido en varias ocasiones que lo retire, y de la portavoz popular, que incluso le ha amenazado con denunciarlo ante la justicia.

Desde Unidas Podemos, su portavoz Nico Sguiglia, ha recordado que el pleno de Málaga declaró tránsfuga a Juan Cassá aunque con los votos en contra del Partido Popular, que nunca lo ha reconocido como tal.

“Tiene una gran oportunidad ahora para reiterar que no lo va a hacer, no solo porque usted considere que tiene gente más cualificada que el señor Cassá o que trabaje más, que tampoco es muy difícil, sino porque usted apuesta con esta decisión por la higiene democrática y quiere dar una señal de buenas prácticas en materia de ética política”, ha invitado Sguiglia al alcalde.

Cassá: “Le deseo a todos lo mejor”

El propio exlíder de Ciudadanos y actual concejal no adscrito, Juan Cassá, ha acabado tomando la palabra pese a que no estaba presente al comienzo del debate de la moción para defenderse de las acusaciones de lucro y poco esfuerzo en el Consistorio.

“Se me acusa de no trabajar. Cuando yo me iba a incorporar o tenía intención de cogobernar con el PP, Ciudadanos se negó tajantemente y para asegurar la estabilidad tuve que dar un paso al lado con algo que a mí personal, personal y profesionalmente me era muy atractivo”, ha afirmado.

Cassá ha recalcado que sí ha traído iniciativas al pleno pero que fueron “boicoteadas” tanto por la oposición como por Ciudadanos, provocando “tensión”. “Mi objetivo es desviar el foco, me he estado callando y tenía pensado no entrar en este absurdo debate”.

Por último, casi a modo de despedida, Cassá ha asegurado que ha disfrutado de “ocho años muy bonitos” en el Ayuntamiento de Málaga y ha concluido: “Le deseo a todos lo mejor”.