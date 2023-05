Las asociaciones de vecinos Centro-Sur Barrios de las Artes, Centro Antiguo de Málaga, El Romeral contra el Ruido, Torrijos de Huelin, Parque del Mar de Huelin y El Palo han dado a conocer esta tarde en rueda de prensa la agrupación de colectivos 'Vecinos de Málaga' para denunciar problemas comunes "que nos aquejan, como el ruido, el exceso de ocupación de la vía pública por la hostelería o viviendas turísticas que están haciendo que los barrios sean insostenibles para la vida normal, difícilmente habitables y en algunos casos lo que está en riesgo es la sola existencia de los vecinos", manifestó Carlos Carrera, presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo Málaga.

Como explicó Francisco Moya, presidente de la Asociación de Vecinos Torrijos de Huelin, el nuevo colectivo ha dado a conocer sus reivindicaciones a las formaciones políticas.

Los miembros de esta nueva agrupación, nacida a raíz de varias reuniones y mesas de trabajo a partir del verano de 2022, leyeron un manifiesto de siete puntos en el que denunciaron:

Problemas de Ruidos: Contaminación acústica excesiva que está afectando a la salud de los residentes, de ahí que reclamen que se limite el ruido en las zonas residenciales, el de las terrazas de los bares, las azoteas de los hoteles y las despedidas de soltero. Ocupación de la vía pública "invasiva y agresiva", en la mayoría de los casos por terrazas que han ampliado más allá del perímetro concedido, de ahí que denuncien que "el Ayuntamiento no cumple con el deber de velar para que las aceras sean transitables y no sanciona a los locales". Suciedad generalizada en la ciudad. Problemas de seguridad a la salida de los lugares de ocio, en forma de conductas incívicas o peligrosas como peleas, gritos o personas que hacen sus necesidades en la vía pública. Tráfico rodado: El gran volumen del tráfico provoca contaminación acústica, exceso de velocidad, coches mal aparcados etc... Gestión municipal "pésima" de las viviendas turísticas. Los vecinos denuncian que "la inacción del Ayuntamiento nos ha llevado al descontrol actual. Escasez de vivienda residencial asequible. Los colectivos critican la expulsión de los inquilinos de las viviendas que van a convertirse en pisos turísticos y la subida de los precios de la compra y el alquiler "más que cualquier otra ciudad de España".

"No puedo vivir en mi casa, por eso estoy aquí"

El manifiesto concluye que pese a que el lema de la Expo 2027 es la ciudad sostenible "Málaga no es sostenible hoy por hoy y el único culpable de ello es la actual corporación municipal", por lo que recuerdan al Consistorio "que tiene en su mano los instrumentos necesarios" para revertir la situación "vigilando y aplicando la normativa".

A este respecto, Virginia Martín, de El Romeral contra el Ruido, denunció que, en la práctica, no hay diferencia entre que El Romeral sea declarado Zona Acústicamente Saturada (ZAS) o no. "El problema del ruido sigue estando igual, estamos igual ahora que cuando no éramos ZAS porque el Ayuntamiento no aplica la normativa", lamentó, al tiempo que criticó que a varios locales que con anterioridad no eran bares de copas sino comercios, el Consistorio les ha dado licencia para convertirse en bares, con lo que el problema empeora.

Por su parte, Carlos Carrera recordó que los vecinos del Centro han conseguido una sentencia histórica contra el Ayuntamiento por ruido en la plaza de Mitjana y subrayó que esa misma sentencia se podía replicar con el nombre de las decenas de calles y plazas del casco antiguo que padecen el mismo problema. "El modelo del Centro lo quieren implantar en otros lugares", alertó.

También habló Francisca Ruiz, en nombre de los vecinos del Soho que manifestó: "No puedo vivir en mi casa, por eso estoy aquí". Francisca recordó que lleva 20 años viviendo en un barrio que en su día sufrió el problema de la prostitución, pero a causa del ruido "con la prostitución vivía mucho mejor que ahora", lamentó.

Mercedes Pírez, presidenta vecinal del Palo, recordó que su colectivo ha pedido sonómetros para medir el ruido en el barrio, en el que han pedido que no se abran más bares sin consultar antes a los vecinos y que no se permitan más pisos turísticos, que provocan, junto con la subida de los precios del alquiler, que muchos vecinos tengan que dejar El Palo.

Por último, Isabel Romero, presidenta de la Asociación de Vecinos Parque del Mar de Huelin, criticó el que los vecinos llevan desde 2019 pidiendo la declaración de Zona Acústicamente Saturada para el barrio, "¿pero cuándo llega?, ¿cómo no han avanzado en el procedimiento?, ¿dónde están las mediciones?, esto no puede continuar así", subrayó.