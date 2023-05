Diez colectivos de Málaga piden frenar los pisos turísticos

Una decena de colectivos de Málaga y otros puntos de Andalucía apoya un manifiesto entregado el pasado martes en el registro del Ayuntamiento en el que denuncian que la población de Málaga está siendo expulsada de sus barrios por los pisos turísticos, en muchos casos ilegales y reclaman al Ayuntamiento de Málaga que no conceda más licencias de este tipo. Además, el manifiesto propone que el Consistorio sólo permita cambios de uso de locales «a alquileres de larga duración».

Los colectivos basan esta petición, respaldada por una recogida de firmas que los vecinos realizan estos días en la calle, en la reciente sentencia del TSJA de la que informó este periódico y que da la razón al alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, frente a la Junta de Andalucía, al dictar que los ayuntamientos pueden poner límites a las viviendas turísticas en zonas saturadas, donde consideren que no deben darse más licencias.

Según el manifiesto, el aumento de los pisos turísticos, la escasez de viviendas de alquiler y la subida de los precios abocan a muchas familias de Málaga al desahucio.

Hasta el momento han respaldado el manifiesto la Cofradía del Rocío, la Asociación de Vecinos Arcusves de Churriana, el banco solidario de alimentos La Unidad de Ciudad Jardín, la Asociación de Vecinos Hacienda Cabello, la Asociación de Vecinos Lagunillas Centro, la Asociación de Vecinos Centro Sur Soho Barrio de las Artes, Sentimiento Churrianero, C.D. El Sedal, la Asociación José Guardia Necesidades sin Fronteras y la Asociación Ayuda Urgente África.

Curro López, presidente vecinal de Lagunillas Centro denunció que en el entorno del barrio son innumerables los pisos turísticos, en muchos casos ilegales y puso el ejemplo de un local comercial «con dos viviendas que llevamos denunciando siete años y no hacen nada». El presidente se puso también de ejemplo porque, señaló, vive de alquiler rodeado de pisos turísticos «y ya me han dicho que me busque otra vivienda porque la quieren hacer piso turístico».

«Nos están echando a la calle»

Para Ana María Abad, presidenta de la ONG Asociación Hacienda Cabello, «los malagueños no tienen dónde vivir y ya no es el Centro el que tiene este problema, ahora son los barrios de siempre y nos están echando a la calle». La presidenta explicó que conoce ya muchos casos de malagueños que han tenido que irse a los pueblos del entorno, ante la imposibilidad de encontrar una vivienda en alquiler en su ciudad natal. «Encuentras una entre mil viviendas, el que paga lo hace de 700 euros para arriba y malviviendo».

Por su parte Curro López calculó que en el entorno de Lagunillas han sido ya unas 200 familias las que han debido dejar sus pisos de alquiler. «Estamos de acuerdo con unos hoteles en condiciones que pagan sus impuestos y no con el turista mediocre que no se gasta dinero y viene al ‘low cost’; ese turista no nos interesa para nada y no queremos más pisos turísticos», subrayó.