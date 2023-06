El Banco de alimentos de la Costa del Sol (Bancosol) ha movilizado durante este fin de semana a más de millar de voluntarios, después de haber puesto en marcha una nueva campaña de primavera en la que se han recaudado fondos económicos en un total de 139 supermercados que las cadenas Maskom, Mercadona y Carrefour poseen en Málaga capital y el resto de la provincia.

El presidente de Bancosol, Diego Vázquez, nos remite a la web https://bancosol.info para conocer de cerca la labor de un colectivo que precisamente está de aniversario. «Cumplimos 25 años y tenemos que agradecer a la Fundación Unicaja su labor como patrocinador único para todos los actos que tenemos previstos», expresa. Bajo el paraguas de este banco provincial de alimentos se agrupan un total de 169 entidades de todas y cada una de las comarcas malagueñas.

«En la campaña de primavera y durante las jornadas del viernes y del sábado los voluntarios han informado sobre cómo poder contribuir a la atención que actualmente realizamos, dirigida a casi 50.000 usuarios. Con la pandemia hemos cambiado nuestro modelo de organización, porque en vez de recoger alimentos ahora realizamos una captación de fondos para comprar en origen lo que se nos demanda», argumenta Vázquez.

Una forma permanente de cooperar en cualquier momento del año, «no sólo cuando se desarrollan estas campañas, es con transferencias económicas» mediante Bizum y por cualquier importe al número 00887. «Hay que recalcar el corazón de todos los voluntarios que durante los días 2 y 3 de junio han informado de esta nueva manera de recoger la solidaridad de los malagueños», añade el presidente de Bancosol.

También recuerda que no sólo se recogen y reparten alimentos entre las personas en riesgo de exclusión, porque desde hace siete años existe una segunda «acción social» por la que se logra la inserción laboral de muchos de estos usuarios: «¿Cuál es la mejor caña, el mejor anzuelo? Pues dignificar a las personas y hacerlas libres con un trabajo». De las más de 49.000 personas que reciben alimentos de manera continuada, en este periodo se han logrado reinsertar laboralmente más de millar de personas.

Otra vertiente en la que desde hace cuatro cursos se coopera desde Bancosol con la sociedad malagueña está vinculado a la formación de los más jóvenes. Y es que desarrollan campañas informativas en los centros educativos: «Porque una sociedad sin educación es una sociedad perdida. Les recalcamos el respeto cuando impartimos estas acciones, porque ellos son nuestro futuro. Les instamos por ejemplo a no comprar compulsivamente, a llevar una lista. Y a no salirse de ella. Pero también les decimos que revisen con frecuencia el frigorífico, que miren los productos frescos para que no haya que tirarlos, así como la fecha de caducidad».

Vázquez subraya que el 40% de los alimentos se despilfarran en los domicilios. E insisten en los colegios e institutos en que hay muchas personas «que no pueden abrir el frigorífico con lo que necesitan». A esas futuras generaciones también se les hace un poco de historia, de forma que puedan conocer cómo nació Bancosol hace ahora 25 años.

Fue a finales de los noventa cuando un grupo de comerciantes pusieron en Mercamálaga, el mayor mercado mayorista de Málaga, una cajita donde depositar los productos que no vendían. «Hicieron una criba para separar lo que no era digno y poco a poco aquella iniciativa fue creciendo hasta alcanzar la nave actual, de más de 2.200 metros cuadrados, a partir de una cesión de suelo público», rememora el presidente de Bancosol.

Hoy por hoy, de los alrededor de 50.000 beneficiarios llama la atención poderosamente que más de 14.000 sean infantiles. «Nos duele, porque son nuestro futuro», alega. La campaña de primavera volverá a poner el acento en estos últimos. Y la diferencia con la gran recogida de noviembre es que aquella mueve a 4.000 voluntarios, porque al incluir a todas las cadenas de supermercados dicha acción se realiza en más de 350 establecimientos.