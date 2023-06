La cuenta atrás para los plenos de investidura azuza los pactos pendientes en 19 ayuntamientos

Ya falta menos de una semana para la investidura de los alcaldes en los 103 municipios malagueños. Los plenos para la constitución de las nuevas corporaciones municipales se celebrarán este sábado 17 de junio. Esta cuenta atrás azuza los pactos pendientes en casi una veintena de ayuntamientos, aquellos en los que las elecciones municipales no se saldaron con un triunfo por mayoría absoluta.

Así quedó el mapa político

A día de hoy, el mapa político de la provincia de Málaga tiene bastantes más tonalidades azules que en otras convocatorias electorales. El 28M ha arrojado un dominio del PP que permanecía inédito por estos lares. Aunque en las municipales de 2019 también fueron la fuerza más votada, los populares han ampliado esta vez su ventaja hasta el punto que le han tomado la delantera al PSOE en el número de alcaldías y de concejales cosechados, algo que no sucedió hace cuatro años. El PP ya tiene amarrado el gobierno en los ayuntamientos de los 40 municipios en los que ha ganado con mayoría absoluta. En cambio, el PSOE ha obtenido triunfos así de contundentes en 30 ayuntamientos, mientras que las listas vinculadas a Izquierda Unida lo han hecho en nueve, Por Mi Pueblo en cuatro y otra formación independiente también lo ha logrado en Benadalid. El hecho de que se hayan producido mayorías absolutas en todas estas localidades deja de antemano sin margen para la sorpresa los plenos de investidura de cuatro de cada cinco de los 103 municipios de Málaga.

La batalla de Mijas

En dos de las principales ciudades de la provincia, Mijas y Vélez-Málaga, la alcaldía depende de los pactos que se vienen negociando entre unas y otras fuerzas. En la localidad mijeña, el escenario que dejó el recuento electoral trasladaba, como hace cuatro años, la idea de que en el pleno de investidura podía pasar cualquier cosa. Pero, el viernes, el PSOE anunció un pacto con Cs y Por Mi Pueblo. El acuerdo despejó la incógnita y, poco después, se cobró la dimisión del candidato del PP, Ángel Nozal, tan enfrentado con Cs. Habrá qué ver el efecto que esto tiene. En 2019, ya se dio el caso de que el socialista Josele González se convertía en alcalde de forma inesperada. Ha gobernado con Ciudadanos y su gestión lo ha puesto en el escaparate hasta el punto que ha ganado las elecciones con 10 concejales, frente a los 9 del PP, los tres de Vox, los dos de Cs y otro de Por Mi Pueblo. Esta fuerza independiente se convirtió en determinante y a priori va a desequilibrar la balanza para los socialistas con el voto del polémico y cambiante Juan Carlos Maldonado, quien ya fue el alcalde de Mijas con Cs y concejal con el PSOE en el pasado.

Otro frente en Vélez

En Vélez-Málaga dio, desde un primer momento, la sensación de que el PP tenía encaminado su regreso a la alcaldía tras el descalabro que dejó al PSOE en tres ediles, pese a que los socialistas han tenido el poder hasta ahora. Los populares ganaron con 9 ediles las elecciones y ayer mismo se aireó un pacto con los independientes de Torre del Mar, que cosecharon seis sillones y vienen de gobernar con el PSOE. Además, los andalucistas tienen otra media docena y el edil restante fue para Vox. El acuerdo entre Partido Popular y el GIPMTM dará la alcaldía del municipio al ‘popular’ Jesús Lupiáñez, arrebatando el sillón a los socialistas.

Esta alianza, con el renovado liderazgo de Jesús Lupiáñez -que sustituyó a Francisco Delgado tras dos décadas-, sitúa a Jesús Pérez Atencia (Gipmtm) como primer teniente de alcalde y ofrece al municipio «estabilidad y progreso». «El compromiso conjunto del Partido Popular y el Grupo Independiente se basa en la implementación de políticas y proyectos que beneficien a todos los vecinos y promuevan el crecimiento sostenible en todas las áreas del municipio», aseguró ayer el ‘popular’.

La ‘operación 30.000’ del PP

Por mucho que las negociaciones se encaminaran en estos días previos hacia la dirección contraria, el PP pretendía echar el resto para lograr la vara de mando tanto en Mijas como en Vélez-Málaga, dónde sí ha podido pactar. Con ello, buscaba culminar su ‘operación 30.000’. Es decir, gobernaría en todos los ayuntamientos de la docena de ciudades malagueñas con más de 30.000 habitantes. No obstante, el pacto tripartito de Mijas frustaría este deseo, aunque en esta localidad hasta que no termine el pleno no se puede dar nada por seguro. En las diez restantes, han obtenido mayorías absoluta. Estas son Málaga, Marbella, Fuengirola, Estepona, Torremolinos, Benalmádena, Antequera, Ronda, Alhaurín de la Torre y Rincón de la Victoria. En los cuatro municipios situados entre 20.000 y 30.000 habitantes, el PP tiene la alcaldía garantizada en Nerja y Coín. En cambio, en Cártama sigue el mismo alcalde socialista y en Alhaurín el Grande todo apunta a que perderá la vara de mando. En Torrox, que ya ha superado los 20.000 pero a finales de 2022 se quedó en puertas de reflejarlo en el censo, el PP ha conservado su mayoría absoluta.

Cambio en Alhaurín el Grande

El hecho de que el PP no revalidase su mayoría absoluta en Alhaurín el Grande ha terminado manchando el brillante expediente con el que la formación de centro-derecha salió del 28M malagueño. A diferencia de lo acontecido en Benalmádena, dónde le han arrebatado la alcaldía al PSOE, los populares no contaban a priori con dejarse por el camino este otro ayuntamiento de una ciudad con más de 20.000 habitantes. Que, por otro lado, no es un consistorio cualquiera al tratarse del municipio en el que hunde sus raíces familiares el presidente de la Junta y barón andaluz del partido, Juanma Moreno Bonilla, quien en las elecciones andaluzas reunió el apoyo en las urnas del 60% de sus ‘paisanos’. En las elecciones municipales de este 28M, el PP fue la fuerza más votada con nueve de los 21 ediles y el 40% de los votos. Pero todo apunta a que no le valdrá para gobernar, ya que si suma con el concejal de Vox le sigue faltando otro apoyo para asegurarse la continuidad como regidora de Toñi Ledesma. En cambio, los seis concejales de los independientes de 100% Alhaurín, que proceden de una escisión del PSOE, los tres ediles socialistas y los dos de Izquierda Unida si suman los 11 respaldos necesarios. Y, de hecho, estas tres fuerzas están configurando un programa de Gobierno para que se produzca un cambio político y desbancar al PP. Mientras tanto, la todavía alcaldesa en funciones está haciendo un llamamiento a la estabilidad municipal y hasta ha pedido sin éxito apoyos a otras fuerzas para configurar un gobierno de centro-izquierda. O sea, una fórmula a la que el PP sólo recurre a la desesperada, cuando lo da prácticamente todo por perdido.

Más pactos a la izquierda

Alhaurín el Grande no es la única plaza en la que la izquierda se unirá para frenar a los populares, y en Manilva también habrá pacto con los independientes. En concreto, el PSOE e IU vienen trabajando para alejar al PP de diez alcaldías malagueñas. Las direcciones provinciales de ambas formaciones facilitarán los máximos acuerdos posibles en esa dirección. Algunas de estas alianzas que le ‘aguarían’ a los populares victorias históricas como las logradas en Humilladero y Archidona, tradiciones feudos de la izquierda. En Arenas también pueden hacer lo mismo. Y en otros lugares les bastará con intercambiar favores e impulsar a las listas progresistas que han ganado, en algunos casos con poca distancia respecto al PP. Es lo que sucedería en Campillos, Alozaina, Periana, Benamargosa y Carratraca.