Los pecios de la hiperronda abandonados en La Virreina

Más de una vez hemos comentado cómo, en la quinta o sexta ciudad de España, hay cosas que no mejoran o se rectifican a no ser que reciban, físicamente, la visita del alcalde de Málaga o de sus concejales para solventar el entuerto.

Olvídense de que Málaga tenga un presupuesto que ronda los mil millones de euros, una legión de funcionarios y de que sus cargos de confianza no quepan en un microbús. Si no examina el entuerto nuestro alcalde Paco de la Torre o sus concejales, no hay nada que hacer.

Esto explica que lugares nunca hollados por nuestro primer edil -pese a su hiperactividad- salvo por alguna fugaz primera piedra, se encuentren en un clamoroso abandono institucional que, en ocasiones como esta, rozan el esperpento.

Porque el mes que viene se cumplirá un año desde que el autor de estas líneas, harto de la situación, envío al Ayuntamiento la ubicación exacta, con la ayuda de fotografías aéreas y de instantáneas tomadas in situ, de unos ‘pecios’ legendarios, abandonados a su suerte, no en la fosa de las Marianas sino al aire libre, en el frecuentado parque periurbano de la Virreina.

El pasado lunes, el firmante volvió a internarse por el mismo paraje, para comprobar si 11 meses había sido tiempo suficiente para nuestro Consistorio para un mínimo de limpieza en las áreas señaladas. No ha sido suficiente.

Y eso que no hablamos de un área impenetrable de la selva de Colombia, donde se perdieron los cuatro chiquillos felizmente reencontrados hace unos días sino de un rincón del parque periurbano a un tiro de piedra del pasaje dedicado a José Carlos Cabra, el antiguo responsable la Protectora, con una entrada directa a esta zona verde.

De hecho, desde el pasaje José Carlos Cabra se tardan menos de cinco minutos en llegar a estos dos rincones. Hace ya 13 años que la Asociación de Vecinos Palma-Palmilla ‘Un nuevo futuro’ denunció en este mismo periódico la presencia de materiales de construcción que quedaron abandonados en el parque una vez finalizadas las obras de la hiperronda.

Pues aunque parezca increíble nadie los ha retirado desde entonces. Allí siguen gigantescos topes de plástico, gruesas tuberías semienterradas y varios cilindros de hormigón, uno de ellos con el tamaño de una atracción del Tívoli.

Y claro, tanto tiempo a la intemperie ha hecho que el plástico se desluzca, se cuartee y que ahora campe a sus anchas por el parque de la Virreina, convertido en microplásticos. La próxima convención de los populares, mejor en La Virreina, a ver si así se limpia.