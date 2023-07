Los chiringuitos son el lugar por excelencia del verano, ya sea para comer o cenar frente al mar hasta para pasar una tarde tomando cócteles y copas con unos amigos.

Por ello, la revista gastronómica Tapas Magazine vuelve a elaborar su tradicional lista de los 25 mejores chiringuitos de España: "Otro año más, hacemos un recorrido por nuestras costas para traerte los lugares donde celebrar el verano como se merece: brindando, comiendo y apurando hasta la última gota del día", dicen.

Una lista en la que tres chiringuitos de Málaga se cuelan entre los 25 mejores del país.

Alma Playa

Alma Playa se ubica en el Rincón de la Victoria. Un rincón frente al mar, "en el que pasar un buen rato y disfrutar de las vistas, relajarte y divertirte a la par".

La Rusa, el brioche de chicharrones, avonesa, queso payoyo curado y trufa, el gazpachuelo malagueño con gamba blanca o la presa ibérica con salsa de vino dulce, almendras fritas y zanahoria crujiente, son algunas de los platos estrella de la carta que destaca la publicación.

Frida Pahlo

El barrio de Pedregalejo es uno de los favoritos por los malagueños y turistas durante el verano. Entre los múltiples chiringuitos de esta zona, Tapas Magazine se ha fijado en Frida Pahlo, una antigua casa de pescadores, reformada y reconvertida en un restaurante de alta cocina a escasos metros de la orilla.

Desde la publicación recomiendan empezar con unos totopos con guacamole o con la ensaladilla rusa: "Después, nada como la gamba blanca, los tacos de atún rojo o la hamburguesa de pulled pork", indican.

Nosso Summer Club

Entre los 25 mejores chiringuitos se encuentra Nosso Summer Club, en Marbella.

A los fogones se encuentra el chef Carlos Navarro fue el quinto mejor sushiman en la Tokio’s World Sushi Cup, que combina la gastronomía mediterránea y asiática en la carta.

Aquí la decoración y ambiente se completa con la oferta gastronómica. Su decoración estilo boho-chic, por sus amplias camas en las que relajarse, por la luz cálida y por su gente que te recibe siempre con una sonrisa.

La revista otorga el título de mejores chiringuitos del país a un total de ocho chiringuitos andaluces

El año pasado, MariCarmen Casa Playa en Málaga fue el ganador de The Best Chiringuito 2022. Este año el título se queda en Andalucía y pasa a La Luna, en Zahara de los Atunes, siendo esteel ganador de The Best Chiringuito 2023.

La lista de los 25 mejores chiringuitos de España se completa con: