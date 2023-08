La Policía Local de Málaga, en coordinación con el Servicio Marítimo y la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil y Capitanía Marítima, ha puesto en marcha este verano un nuevo operativo para proteger a los bañistas y a los propios usuarios de embarcaciones de recreo, entre las que destacan las motos náuticas. El objetivo es evitar comportamientos incorrectos o negligentes que puedan suponer un peligro, como el accidente que el pasado 16 de julio le costó la vida a una joven de 32 años en aguas de El Palo cuando navegaba en una moto acuática, cuyo piloto dio positivo en alcohol y drogas.

Según ha informado el cuerpo municipal, las primeras actuaciones se iniciaron a finales de ese mismo mes, entre las 12.00 y las 21.00 horas, llegándose a controlar hasta ahora un total de 45 embarcaciones, la mayoría de ellas motos acuáticas. De esa cifra, 29 circulaban correctamente y llevaban la documentación en regla, siendo denunciadas las 16 restantes por infringir la normativa.

En su balance, la Policía Local destaca como infracción más numerosa fondear en zona de canal marítimo balizado de entrada y salida de embarcaciones, hecho que fue detectado en nueve ocasiones. Le sigue el hecho de no llevar chaleco salvavidas homologado (7); exceso de velocidad en el acceso o salida al mar por los canales náuticos –3 nudos o 5 km/h– (3); no constar en el casco el número de folio (parte de la matrícula) de modo correcto (3); navegar sin permiso homologado (2); navegar con tres ocupantes estando habilitada para dos plazas (2); circular a más de una milla náutica de la costa (2), carecer de seguro obligatorio (1); y no colaborar en la labor de inspección de los agentes (1).

A un pasajero que fue denunciado por no llevar chaleco salvavidas, se le localizaron e intervinieron dos trozos de hachís, por lo que también se le levantó la correspondiente acta. Las pruebas de alcoholemia que se han hecho de forma aleatoria a los conductores han resultado todas negativas. En uno de los casos, el tripulante de una moto acuática sin número de folio en el casco huyó mar adentro cuando iba a ser identificada por las unidades en tierra, siendo perseguida por la patrullera de la Guardia Civil hasta darle alcance a la altura del municipio del Rincón de la Victoria, donde los agentes identificaron y denunciaron al conductor.

Una actividad en auge

La Policía Local recuerda que viene desarrollando esta actividad de control de embarcaciones desde 2019 ante la importante afición e implantación de los deportes náuticos en el litoral malagueño, sobre todo durante el periodo estival. Al Dispositivo Amaya, que trata de poner orden en los distintos varaderos de la capital, se sumó en 2021 una campaña piloto centrada en el control del litoral que culminó en el Dispositivo Litoral 2022, encaminado fundamentalmente a dar respuesta a situaciones que puedan entrañar peligro a bañistas y otros usuarios de embarcaciones de recreo y disciplinas deportivas o de ocio, por el uso inadecuado principalmente de motos náuticas y artefactos flotantes. Entre los objetivos se encuentra evitar la invasión por navegación en las zonas de baño, fondeo de embarcaciones entre los bañistas, exceso de velocidad en la navegación o fondeo en la orilla para celebrar fiestas a bordo o mientras los usuarios hacen uso de establecimientos de ocio ubicados cerca de la playa; además de la vigilancia del cumplimiento de la normativa aplicable a bañistas y buceadores.

Coordinación y colaboración activa

El Real Decreto 876/2014 por el que se aprueba el Reglamento General de Costas ampara en su artículo 225.d la competencia de los ayuntamientos en la vigilancia y control de las zonas del litoral, siendo fundamental coordinar las actuaciones administrativas derivadas de estos dispositivos con la Administración competente para ello, Capitanía Marítima de Málaga y, en el ámbito operativo, con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y la Patrulla Fiscal y de Fronteras del mismo cuerpo.