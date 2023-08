La Junta, preocupada por el reparto de alimentos a lo largo de 2024

El nuevo modelo de reparto de alimentos a familias con dificultades económicas, que prepara la Unión Europa para el próximo año, no lo podría poner en marcha el Gobierno central hasta bien entrado el 2024, «hasta septiembre y eso me preocupa mucho», calculó la delegada de Inclusión Social de la Junta Ruth Sarabia en declaraciones a La Opinión.

La delegada habló con este diario después de que el pasado martes, a petición de los colectivos, se reuniera con varias asociaciones de reparto de alimentos de Málaga capital agrupados en el colectivo Arealma, para explicarle los cambios que se avecinan.

Ruth Sarabia manifestó a La Opinión que con el fin este año del modelo actual, el de los fondos FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), la Unión Europea ha planteado un nuevo modelo de reparto de alimentos para el que, según propuso el Gobierno central el pasado mes de junio, habría «un único contrato marco para toda España».

La delegada recordó que el último reparto de alimentos procedentes de los fondos FEGA tendrá lugar en noviembre o diciembre de este año y estimó que, con la propuesta del Gobierno central de un único contrato marco, «se tardan meses» en sacarlo adelante.

«¿Qué pasa?, ¿qué las familias no van a comer en 2024?, porque el FEGA deja de existir y con el nuevo modelo ese contrato hay que tramitarlo. Si te vas a tirar nueve o diez meses en tramitarlo, ¿qué pasa en enero?», se preguntó.

«Atados de pies y manos»

Para Ruth Sarabia, con la celebración de dos elecciones seguidas «los plazos se han ido parando y me da la sensación de que esto se ha quedado en el tintero y aunque ahora se conforme el Gobierno, da igual el que sea, ya no da tiempo; hasta septiembre del año que viene la gente no va a recibir su tarjeta; mientras se organiza todo estamos atados de pies y manos porque ni te pasan financiación ni el contrato obligatorio», destacó.

Ruth Sarabia hizo mención de las tarjetas monedero que se implantarán en este nuevo sistema de la UE.

La delegada de Inclusión Social aprovechó para destacar que los beneficiarios serán, según los nuevos criterios de la Unión Europea, familias con hijos, además de que deberán recibir cursos de formación y se preguntó qué pasará con otros colectivos vulnerables como «personas desempleadas de larga duración o mayores que viven solos», al tiempo que recordó que ayudas como el ingreso mínimo vital no suplirían la no recepción de alimentos, «porque en muchos casos con ese ingreso ya están pagando el alquiler y no van a tener que elegir entre pagar el alquiler y comer», argumentó.

Ruth Sarabia también mostró dudas ante la propuesta de junio del Gobierno central de un solo contrato para el reparto de alimentos en toda España, «porque no son las mismas las circunstancias del País Vasco y Andalucía», puso de ejemplo. Además, con un sólo receptor del contrato «no se tendría en cuenta la experiencia de entidades que llevan 20 años repartiendo alimentos y que desaparecerían porque no tendrían sentido en este modelo».

Respuesta del Gobierno central

Un portavoz de la Subdelegación del Gobierno contestó que «la cuestión no es qué va a hacer el Gobierno, la pregunta es qué están haciendo la Junta, Diputación y ayuntamientos, sobre todo el de Málaga, en un tema que es de su competencia».

El portavoz destacó que la ciudadanía «desconoce» la inversión y cantidad de alimentos que han destinado estas administraciones a las personas desfavorecidas de la provincia, mientras sí se conocen del Gobierno de España, que desde 2018 ha destinado 17,8 millones de euros «para el reparto de 18.801 toneladas de alimentos en los 103 municipios de la provincia» a través del Programa de Ayuda Alimentaria a Personas Desfavorecidas, con lo que han atendido a «entre 70.000 y 80.000 personas al año».

Por último, remarcó que el Gobierno central ha garantizado con fondos propios la ejecución del programa de 2023 «a pesar de haber concluido el marco europeo» e informó de que la segunda fase del reparto de este año «comenzará a mediados de septiembre próximo».