Churriana: sentimiento de solidaridad

El churrianero Paco Trujillo todavía se emociona cuando recuerda la anécdota: conducía en pleno confinamiento por las solitarias avenidas de Málaga cuando le paró la Guardia Civil. «El guardia me dijo que si estaba loco y yo le dije que probablemente, pero que iba a cambiar en Carranque cerca de 2.000 mascarillas por comida, porque la gente ya lo que pedía era alimento. De regreso con la furgoneta, en vez de pararme otra vez la Guardia Civil se pusieron todos en fila y se pusieron a saludar. Me vine a Churriana llorando como un niño», confiesa.

Paco Trujillo, pintor de profesión, hijo de una conocida lotera y kiosquera de Churriana que hacía posible que los vecinos pagaran a plazos los regalos de Reyes para sus hijos, heredó la vena solidaria familiar y con la pandemia comenzó a proveer de tela y elásticos a un grupo de 23 mujeres que fabricaban mascarillas. El siguiente paso fue el reparto de alimentos, tarea en la que, resalta, le acompañó desde el primer día el concejal socialista Salvador Trujillo y en los primeros tiempos, en una cochera como base de operaciones.

«Tienen que comer y no llegan»

De esta forma, en 2020 nacía Sentimiento Churrianero, una ONG que, en la actualidad, atiende a unas 500 familias, en un proceso coordinado con los asuntos sociales municipales, porque como destaca, el peligro del Covid ha podido replegar velas pero ahí siguen la inflación y las necesidades.

«Hay gente que está trabajando pero lo que gana son 1.000 o 1.100 euros, pero es que están pagando 600 o 700 euros de alquiler, tienen que pagar luz, agua, tienen que comer y no llegan», explica el fundador de la ONG.

Con más de medio centenar de voluntarios, Sentimiento Churrianero realiza un reparto de alimentos al mes, aparte de varios días al mes cuando llegan alimentos no perecederos y desde este año cuenta con un economato que abre tres veces a la semana.

Su sede, en el 1 de la plaza de la Cruz, un local en alquiler, luce un gran logo circular diseñado por una vecina en el que aparece Churriana vista desde Guadalmar, con un avión surcando los cielos.

En el momento de la visita de La Opinión echan una mano como voluntarios Manuel Francisco Marqués, Francis, el hijo de Paco Trujillo y José Antonio Maldonado, conocido en Churriana como ‘el Moto chico’, que explica que antes trabajó en otras asociaciones y se ofreció desde el principio a colaborar. «Estoy todo el día echando una mano, para mí esto es mi ‘hobby’», cuenta este camionero y maquinista que como la mayoría, compagina el voluntariado con el trabajo.

Y el trabajo compensa a todos los niveles, reconoce Paco Trujillo, que pone como ejemplo el gesto de generosidad de una vecina que de forma anónima ha donado 3.600 euros para productos para niños. «Es que la gente de Churriana tiene un gran corazón y se vuelca», destaca.

Precisamente, el próximo sábado 2 de septiembre, Sentimiento Churrianero organizará por segundo año una sardinada de espetos, para recaudar dinero con el que comprar productos infantiles. Y algo que le llena de orgullo a Paco es que algunos de los voluntarios «cambiarán sus vacaciones para poder trabajar con nosotros».

La incertidumbre de 2024

Pero hay algo que a Sentimiento Churrianero, como a otros colectivos de reparto de alimento de Málaga, preocupa y de manera extrema y es qué pasará el año que viene, cuando se implante el nuevo modelo de la UE de reparto de comida, en principio sólo para familias con hijos y, al parecer, con grandes proveedores. ¿Qué pasará con las asociaciones de este tipo y con los bancos de alimentos?

«Estamos muy preocupados porque no sabemos nada y hay 12.000 familias que reciben alimento en Málaga capital», confiesa. Paco Trujillo se pregunta qué pasará con las personas sin trabajo que no tienen hijos o con las personas mayores que también son atendidas por Sentimiento Churrianero. Y tampoco sabe qué ocurrirá, pone de ejemplo, si Carrefour se convierte en proveedor: «En Churriana no hay Carrefour, ¿qué hacemos?, ¿los mandamos a Málaga?, a las familias les va a costar más el ir y venir a recoger los alimentos», argumenta.

Ante la falta de información oficial, Sentimiento Churrianero tiene un lema lleno de esperanza en un cartel en su sede: ‘Siempre hay una salida. Levántate y no pares hasta lograrlo’. Habrá que esperar unos meses y ver si se cumple con esta generosa ONG.