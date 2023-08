En plena Feria de agosto, la malagueña Carolina España, al frente de una ‘súperconsejería’ como es Economía, Hacienda y Fondos Europeos, hace balance del primer año de legislatura desde el 19J, de presupuestos, financiación autonómica y del futuro Ejecutivo nacional que, espera, quede en manos de Feijóo y no en las de «Gobierno Frankenstein».

¿Qué balance hace de este primer año de legislatura?

Desde la consejería hacemos un balance positivo porque ha sido un año intenso, un año en el que nos ha permitido llevar a cabo todos los objetivos y todas las medidas que teníamos planteadas, empezando por la sexta bajada de impuestos que ha permitido que se dejen en los bolsillos de los ciudadanos, de los autónomos y de los empresarios, 925 millones de euros en el año 2023. Hemos hecho el mayor presupuesto de la historia de Andalucía, con un perfil eminentemente social. Andalucía, tradicionalmente, estaba en el vagón de cola y ahora empieza a liderar el crecimiento. En el segundo trimestre hemos crecido un 2,2, frente al 1,8 de España, 5 décimas más, y a más, Europa y la Unión Europea están en el 0,5. Lideramos la creación de empresas en toda España, lideramos los autónomos y estamos creciendo por encima de la media en muchísimos parámetros. Lideramos la reducción de paro en España y , por ejemplo, en las exportaciones hemos alcanzado un récord en el año 2022, casi 43.000 millones de euros, récord histórico de exportaciones, de inversión empresarial. La confianza empresarial también está por encima de la media, es decir, un conjunto de parámetros que nos permiten aventurar, que vamos por el buen camino.En general la situación económica entendemos que se está mejorando considerablemente y todo ello porque fundamentalmente lo que estamos ofreciendo es confianza.

Ahora están en plena elaboración de los presupuestos. ¿Qué puede esperar Málaga?

En este presupuesto 2023 ha habido partidas importantes para Málaga, entre otras cosas porque el gobierno de Juanma Moreno y del Partido Popular lo primero que ha hecho ha sido provincializar los presupuestos. Lo otro era un engaño porque había partidas comunes y no se sabía lo que iba a cada provincia. En Málaga no hay más que verlo, el Partido Socialista estuvo años prometiendo el tercer hospital y de verdad quien va a poner la primera piedra del tercer hospital va a ser Juanma Moreno y este equipo de gobierno del Partido Popular. No voy a hablar del Hospital de la Costa del Sol y todos los centros de salud como el del Palo, que se están poniendo en marcha. Jamás ha habido tanta inversión para el tema de sequía, en concreto si hablamos de la Axarquía, han sido creo que más de 300 millones de euros para incrementar las aguas regeneradas. En el último decreto de sequía han entrado también obras no solo para Marbella, sino también para Nerja. Estamos absolutamente volcados con las infraestructuras hidráulicas porque somos conscientes de que si algo puede frenar a Andalucía es la sequía.

¿Cuál es la previsión para tener listas las cuentas?

Serán unas cuentas que estarán listas conforme marca la ley, que será antes del 1 de noviembre, antes de finales de octubre tienen que estar presentadas en el Parlamento. Sí es verdad que este año, a diferencia de los anteriores, como tenemos un Gobierno en funciones o de vacaciones, ya no sé cómo llamarlo, la realidad es que todavía las comunidades autónomas no conocemos ni cuáles van a ser las entregas a cuenta que vamos a recibir el año que viene para poder elaborar nuestro presupuesto, ni tampoco sabemos cuál va a ser el objetivo de déficit. Sí conocemos por el plan que se envió a Bruselas que para el año 2024 las comunidades íbamos a tener 0% de déficit. La realidad es que todavía no sabemos si eso va a ser así. Y lo que sí hemos visto en la prensa, que ya están hablando de utilizar el sistema de financiación autonómica como posible pago ante apoyos para la investidura. El sistema de financiación autonómica ya nació siendo lesivo para Andalucía, nació en el año 2009, en un pacto que hubo entre el presidente socialista Rodríguez Zapatero y Esquerra Republicana. Nos hace perder cada año cerca de 1.000 millones de euros. Hace poco nos ha llegado la liquidación del año 2021 y hemos percibido que recibimos 1.079 millones de euros menos que el resto. Cuando se liquide el año 2023 habremos recibido 12.000 millones de euros menos. Esto quiere decir que se están dejando a 220.000 andaluces fuera del sistema de financiación. No vamos a permitir ni agravios comparativos, ni discriminaciones, ni maltratos con Andalucía y exigimos un fondo transitorio de nivelación.

¿Cómo afectará la sequía a los presupuestos? La consejera de Empleo ya advirtió que afectará a la economía.

La sequía ya está teniendo sus efectos en nuestra economía. Si analizamos los datos de empleo, los últimos datos de la EPA, se ve claramente cómo el sector agrario está destruyendo empleo, lo que pasa es que estamos compensando con el resto de sectores no agrarios. A nivel de PIB, estamos creciendo en el segundo trimestre en interanual un 2,2%, pero los estudios que tenemos es que podríamos crecer dos puntos más si no hubiera sequía, es decir, podríamos superar el 4% o llegar al 4% si no hubiese sequía, por lo tanto, nos está lastrando ya dos puntos del PIB, pero hay estudios de la Universidad de Loyola donde establece que sigue sin llover y si la sequía es permanente el año que viene, que Dios no lo quiera, podríamos perder hasta siete puntos del PIB y 140.000 empleos. Por lo tanto, no es de recibo que el Gobierno de España, teniendo el 67% de las competencias hidráulicas en Andalucía, reduzca los presupuestos de la Confederación Hidrográfica un 11%, que las principales inversiones hidráulicas que tienen que hacerse en Andalucía, que son competencias del Gobierno de España, estén paradas o estén sin hacer. Por lo tanto, reclamamos un Pacto Nacional del Agua y que los Next Generation se puedan aplicar a infraestructuras hidráulicas, que ahora mismo el Gobierno de España no nos permite.

Los fondos europeos son un tema de confrontación total entre la Junta y el Gobierno. El Gobierno dice que la Junta no los ejecuta y la Junta dice que es un sistema que no ha pensado en las comunidades, en su diseño.

Imagino que estamos hablando del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, o los Next Generation. La realidad es que el Gobierno iba a recibir 140.000 millones de euros de fondos europeos. La mitad, 70.000, eran ayudas directas y la otra mitad, 70.000 millones, eran préstamos. En julio, se enviaron a Europa las condiciones de esos préstamos. Vamos tarde, porque también habrá que otorgarlos y gestionarlos hasta diciembre del año 2026. Aquí, 20.000 millones es para las comunidades autónomas, el resto, más de 50.000 millones, se lo ha quedado el Gobierno de España para los PERTES, los planes estratégicos. ¿Sabemos algo de los PERTES? ¿Cómo se están gestionando? ¿Por qué no justifica el Gobierno de España dónde está invirtiendo esos PERTES? Y, sin embargo, si se fijan en esos 20.000 millones de euros. Pues bien a Andalucía les ha correspondido cerca de 4.000 millones de euros y ya hemos activado el 55%. Son más de 1.700 millones de euros, un 55%. Claro que vamos bien si tenemos hasta diciembre del año 2026 para ejecutarlo y estamos en el año 2023.

Sobre el Plan Litoral, la Junta ha destinado una partida importante al intercambiador modal del Vialia, pero el proyecto incluye soterramiento del Paseo de los Curas. El alcalde siempre ha dicho que necesitará apoyo económico externo.

A la Junta le gusta el Plan Litoral. Yo lo he hablado en conversaciones con el alcalde y estaríamos dispuestos a apoyar el Plan Litoral. De hecho, el año pasado dimos el primer paso presupuestando un inicio de financiación para el intercambiador. En lo que se refiere a todo el soterramiento del Paseo de los Curas, la Junta de Andalucía ve con buen ojo este proyecto, nos gusta y vamos a trabajar para que sea una realidad. Lo que también le digo, como le he dicho al alcalde, entendemos que la mayor parte de la financiación de este proyecto debe ser de competencia estatal, pero la Junta estará sí o sí en el proyecto del Plan Litoral.

¿Cree que sería una buena idea volver a presentar a Málaga a una Expo como anunció el alcalde?

Eso lo tiene que decir el alcalde de Málaga, que en definitiva será el que de alguna forma tenga luego que liderar esta convocatoria o esta candidatura. En principio nosotros, como Junta de Andalucía, siempre estaremos a disposición del alcalde.

En clave nacional, tal y como está el tablero de juego ahora mismo, ¿ve plausible que se forme Gobierno o que tengamos que volver a ir a elecciones?

Efectivamente son días convulsos y días complicados para España. Yo espero que el ganador de las elecciones que ha sido Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno. Entre otras cosas porque, bueno, la mayoría de los ciudadanos le han dado la confianza a Alberto Núñez Feijóo. Nosotros estamos ofreciendo un Gobierno serio, un Gobierno con ministros solos del PP, aquí con apoyos externos, pero lo que ofrece el Partido Socialista es un Gobierno, una repetición del Gobierno de Frankenstein, con muchos partidos, muchos independentistas, en fin, partidos como Bildu, que todos iban a ir pidiendo cada uno, eso es ingobernable. Por lo tanto yo creo que ahora mismo en estos momentos España lo que se merece es un Gobierno serio, un Gobierno que pueda hacer que España avance. Yo siempre digo que se debe extrapolar el modelo de Andalucía a España, ese modelo de confianza, de seguridad, de estabilidad que hay en Andalucía tenemos que extrapolarlo a España y desde luego Alberto Núñez Feijóo es la persona adecuada. Además de que ha ganado las elecciones y en este país siempre, siempre la persona que ha ganado las elecciones es la persona que ha gobernado. Por lo tanto yo espero que una vez más se cumpla esta máxima.