El vino de Málaga encara el reto de recuperar el nivel de ventas preCovid con el lastre de la sequía

El sector del vino de Málaga, inmerso en agosto en plena campaña de la vendimia, sigue trabajando en este 2023 en el objetivo de restaurar sus niveles naturales de venta, que pese a haberse recuperado levemente en estos dos últimos años, continúan aún en torno a un 25% por debajo de los números que se manejaban antes del estallido de la pandemia. Los complicados momentos sufridos por la hostelería y el turismo durante el Covid debido al cierre de establecimientos y el desplome de visitantes en la Costa del Sol tuvieron también impacto a lo largo de 2020 y 2021 en un significativo descenso de las ventas del vino, un segmento muy dependiente del comportamiento del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), del enoturismo y de la exportación. Para este año se espera que la oferta comercializadora de caldos por parte de las bodegas malagueñas se mueva en un tope de 1,8 millones de litros, todavía alejado del horizonte de los cerca de 2,5 millones de litros marcados como nivel habitual de referencia por parte del Consejo Regulador de las denominaciones de origen «Málaga», «Sierras de Málaga» y «Pasas de Málaga».

Sequía

Lógicamente, la devastadora sequía que azota al campo también está pasando factura a las previsiones de cosecha de uva, mermando las expectativas de producción. El Consejo espera que la vendimia de este 2023, que se prolongará hasta el mes de octubre, deje una cosecha de entre 1,9 y 2 millones de kilos de uva, una cantidad muy por debajo de la de años anteriores, que se movía entre los 2,8 y los 3,5 millones de kilos. De momento, la vendimia (que en Málaga se realiza a lo largo de estos meses de este a oeste, comenzando en la Axarquía y acabando en la zona de Ronda) está en su fase inicial y apenas se ha recogido el 30% del fruto.

«En lo que llevamos se está notando ya, evidentemente, una mella en la producción a causa de la sequía. Menos mal que llovió algo en abril, porque eso ha permitido asegurar la supervivencia de muchas plantas, a pesar de tratarse de un cultivo tradicional de secano. Hay zonas de Málaga donde la bajada prevista de producción está entre el 20% y el 30%, pero en algunas partes de la Axarquía se puede llegar incluso al 40%», comenta a este periódico el secretario general del Consejo Regulador, Francisco Javier Aranda. La uva, en todo caso, presenta una calidad organoléptica «buena» o «muy buena», ya que uno de los pocos efectos positivos del extremado clima seco y de la falta de humedad es la ausencia de plagas como el oídio o el mildiu. Eso sí, las altas temperaturas que se han dado en horario nocturno provocan un estrés en las cepas de las viñas que, en el caso de las uvas tintas, pueden provocar algunas alteraciones organolépticas.

«Lo que harán las bodegas es organizar la vendimia de forma que no afecte a la calidad final: se puede cortar la uva antes o hacer algún manejo específico de cada viñedo», apunta Aranda.

Feria y enoturismo

El año 2023, no obstante, también deja buenas noticias que inciden en que la tendencia de consumo es positiva y camina hacia cifras «más normalizadas». La Feria de Málaga, uno de los grandes escaparates de los vinos de la tierra, ha tenido gran afluencia de visitantes. «También lo hemos notado en nuestro propio Museo de Vino, que ha recibido un 40% más de visitantes», señala.

El Consejo también destaca el ascenso del enoturismo (visitas y degustaciones concertadas a las bodegas), una vez superadas definitivamente las restricciones de movilidad de la pandemia. De hecho, entre los planes del Consejo figura la ampliación territorial de la denominada «Ruta del Vino Serranía de Ronda», que hasta ahora sólo está certificada para esa zona. «La idea es extenderla a toda la provincia, con ramificaciones que van a todas las comarcas vinícolas. Se llama ‘Ruta del vino de Ronda y Málaga’. Estamos en proceso de implementarla con la adhesión voluntaria de bodegas, administraciones locales, establecimientos y empresas relacionadas con el sector», afirma Aranda, que el pasado junio accedió al cargo en relevo de José Manuel Moreno que, tras una fructífera trayectoria, se ha jubilado.

El Consejo (que reúne a 45 bodegas, más de medio millar de viticultores y unas 1.800 hectáreas de cultivo entre vino y pasas) lleva también años trabajando con sumilleres, restauradores y hoteles para sensibilizarlos y tratar de que introduzcan los vinos de Málaga en sus cartas, un trabajo que ha dado sus frutos.

«Es ya bastante raro que un restaurante no tenga vinos de Málaga. Hace años antes, en algunos sitios no se encontraban. Además, tenemos el fenómeno de las enotecas, que trabajan la estrategia de vinos de gran calidad y que tiran mucho del producto local. Yo siempre digo a nuestros visitantes que los vinos de Málaga son muy exclusivos en cuanto a cantidad y calidad. Hay líneas de las que sólo se sacan 2.000 botellas al mercado. No hay más en el mundo», comenta

Exportación

En cuanto al mercado exterior, el sector del vino malagueño destina en torno a un 35% de producción a países como Francia, Alemania, Polonia, Suiza, Austria o Estados Unidos, con el otro 65% para el mercado interno. Los esfuerzos de promoción del Consejo (cuyo presupuesto tiene las lógicas limitaciones) son a nivel local aprovechando para ello el imán turístico que es Málaga. También hay colaboración con entidades como «Sabor a Málaga» o «La Carta Malacitana», y cada año se entregan los premios «Puerta Nueva» a empresas, entidades, y profesionales del sector.

Por su parte, la apuesta por el exterior se deja en manos de la estrategia empresarial de cada bodega, a la que se les informa de las acciones institucionales internacionales del ICEX, la Cámara de Comercio, la Junta de Andalucía o la Diputación de Málaga.