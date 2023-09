El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aboga por la solidaridad entre ayuntamientos y ha puesto como ejemplo la cesión de agua de la capital a la comarca de la Axarquía, la más afectada actualmente por al situación de sequía en la provincia. El regidor ha hecho extensiva este petición de solidaridad, trabajo y búsqueda de soluciones conjuntas a otros asuntos como recogida de residuos, suelo ligado a la vivienda o logística.

En este sentido se ha pronunciado este lunes al ser cuestionado por los periodistas durante su visita a las nuevas instalaciones de la biblioteca Jorge Guillén en la capital malagueña, donde ha dicho que "es bueno que nos acostumbremos y aprendamos a trabajar juntos, de que la solución de los problemas de uno puede estar ligada a la solución de los problemas de otro, que la solidaridad entre nosotros es bueno que la practiquemos".

Respecto a la cesión de agua desde Málaga a la Axarquía ha recordado que "venimos dando agua y podemos darla ahora mismo, aunque lógicamente hay que ver cómo evoluciona a futuro, pero podemos darla gracias a la desaladora, que se ha reforzado también con fondos de la Junta europeos, que nos permite tener más capacidad de tratar ese agua y poder abastecer Málaga y, además, dar 300 litros por segundo".

De la Torre ha enumerado las medidas adoptadas por el Consistorio de la capital para ahorrar agua y ha defendido que "el agua es un recurso de todos, un recurso a compartir, a compartir entre ayuntamientos y a compartir con la agricultura, con los agricultores, lógicamente. Y luego el reciclado, la reutilización".

"Las sequías deben servir para tomar medidas que se traduzcan en hechos", ha dicho, y al respecto ha puesto como ejemplo la planta de El Atabal y la tubería de La Viñuela a Málaga. También ha abogado por luchar contra fugas de agua en las redes municipales.

El alcalde también ha puesto en valor la próxima reunión que tendrá lugar entre Ayuntamientos del Área Metropolitana de Málaga y con la presencia de la Diputación y la Junta para abordar asuntos como la sequía o la movilidad, entre otros.

Málaga CF

En otro orden de asuntos, y pregunta por los periodistas al respecto, De la Torre ha defendido lo expresado en su publicación en la red social 'X' tras el partido de fútbol del Málaga del pasado 3 de septiembre, en el que señalaba: "El Málaga, a pesar de la victoria de hoy, no es tan formidable. Deseo lo mejor al equipo, pero la ciudad y la provincia de Málaga merecen más!! Sigo pensando que los propietarios actuales deben vender y si no ampliación de capital".

Tenemos una formidable afición!!, pero el @MálagaCF, a pesar de la victoria de hoy, no es tan formidable.

Deseo lo mejor al equipo, pero la ciudad y la provincia de Málaga merecen más!! Sigo pensando que los propietarios actuales deben vender y si no ampliación de capital. FTP — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) 2 de septiembre de 2023

Los periodistas le han preguntado por la respuesta que recibió del jeque Abdulla Al-Thani en el que este comparaba al regidor con un 'broker', a lo que el regidor ha dicho que no ha dado "mayor importancia" a la respuesta, "que por otro lado no he entendido", ha añadido.

Por último, y cuestionado por la ocupación turística de Málaga durante el verano, ha dicho que sus sensaciones "son muy buenas" y que al hablar con propietarios de hoteles, le hablan de una ocupación "de bastante más del 90 por ciento".

De la Torre ha dicho que "nos importa mucho" que los hoteles de más calidad y de más precio sean los más demandados: "Es señal de que Málaga atrae a un turismo de calidad y lo que tenemos es que facilitar, es una lección de este verano, más hoteles de cinco estrellas", ha concluido.