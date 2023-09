El área metropolitana de Málaga, entendida como una realidad con muchas más poblaciones implicadas que antaño, ha centrado una reunión que ha dado cita a representantes de 25 municipios en el Ayuntamiento de la capital. Con este encuentro, se ha activado una serie de foros de coordinación encaminados a la actuación conjunta de distintas administraciones para afrontar problemas y retos tan actuales como la sequía, la vivienda, la movilidad o la gestión de residuos, tras los que está presente el crecimiento poblacional.

Junto a los regidores, se dieron cita también el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, y la delegada en la provincia de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro. En cambio, a esta puesta de largo no ha sido invitado ningún representante del Gobierno central, tal y como venía reprochando el PSOE en las horas previas.

Esta ausencia fue mencionada, adelantándose al turno de preguntas, por el promotor de la idea, Paco de la Torre, en una comparecencia inmediatamente anterior a la reunión. El alcalde de Málaga se abonó a un tono diplomático para avanzar que, más adelante, "se contará con el Gobierno central, como es obvio, porque no hay un gobierno todavía formado pero contaremos con ellos para temas como el del agua o la movilidad". "No está aquí el Gobierno central, pero vamos a contar con él, no tenemos un subdelegado aún titular, es en funciones, pero de inicio es una reunión más municipal y estaremos encantados de contar con el Gobierno central más adelante", añadió luego enumerando excusas cuando se le preguntó por la misma cuestión.

Municipios invitados

De los 25 municipios cercanos a la capital malagueña que han sido invitados, 18 son gobernados actualmente por el PP, cinco por el PSOE -todos sus alcaldes acudieron- y dos por Izquierda Unida.

A esta toma de contacto asistieron los alcaldes de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Benalmádena, Cártama, Casabermeja, Coín, Colmenar, Málaga, Mijas, Pizarra, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Totalán y Vélez Málaga, así como los de otros puntos más lejanos como Algarrobo, Antequera, Casares, Estepona, Manilva y Nerja. Y también hubo otros representantes de los ayuntamientos de Fuengirola, Marbella y Torrox.

Según añadieron fuentes del Ayuntamiento de Málaga, "este foro de coordinación pretende continuar los pasos del Foro Metropolitano de Alcaldes que las fundaciones Ciedes y Madeca pusieron en marcha en el año 2010 y que, desde entonces hasta el año 2016, celebró siete reuniones en las que se abordaron temas coincidentes con los que ahora se quieren poner sobre la mesa, como es el caso del saneamiento, las infraestructuras, los residuos o la movilidad, entre otros".

Comparecencia previa

Tanto Francisco Salado como Patricia Navarro acompañaron al anfitrión Paco de la Torre en una comparecencia de los tres políticos del PP celebrada en el Patio de Banderas del Consistorio, justo antes del inicio de la reunión con el resto de representantes públicos en el Salón de los Espejos.

De la Torre justificó la ampliación de la nómina de localidades invitadas, en línea con el concepto 'Málaga Metrópolis Global', al asegurar que "el tema del agua y la movilidad van más allá del propio ámbito metropolitano". Asimismo, expuso que este primer encuentro era un punto de partida y, en un futuro, se organizarán foros específicos para cada tema. "Es una primera reunión enfocada a la cultura de la cooperación, enfocada a explicar cómo podemos avanzar todos juntos, por ejemplo cómo los municipios podemos reflexionar a la hora de aprovechar mejor el agua", dijo antes de matizar que "la regeneración del agua, su recuperación, sale más barata que el agua desalada".

Por su parte, Salado reclamó "un gran pacto por el futuro del área metropolitana de Málaga que logre inversiones en movilidad, agua y vivienda". En este sentido, se refirió a "retos que son urgentes de acometer". Más aún, "porque Málaga está de moda". "Al millón y medio de habitantes del área metropolitana hay que sumar los trece millones de turistas que visitan al año la Costa del Sol, hay motivos suficientes para que todos nos centremos en solucionar problemas tan importantes", recalcó.

En este punto, hizo hincapié en la asignatura pendiente del transporte público, "ya que hay que lograr que el tren recorra toda la Costa del Sol o la Axarquía", y en el problema del agua. "Gobierne quien gobierne en España, tenemos que alzar la voz entre todos con estas reivindicaciones; las reivindicaciones que están sobre la mesa entran dentro de la financiación con fondos europeos y si no es así hay, que reorientar el uso de esos fondos", indicó.

Asimismo, la delegada de la Junta destiló argumentos que invitaban a una lectura política entre líneas. "Está claro que las instituciones que están aquí representadas están haciendo grandes esfuerzos", dijo Navarro antes de recordar las inversiones del Gobierno andaluz para afrontar el problema del agua o la movilidad. La también presidenta provincial del PP insistió, igualmente, "en la necesidad de que todas las instituciones colaboren para afrontar juntas todos los retos" y desgranó algunas de las nuevas realidades implementadas por el crecimiento poblacional.