Marruecos vive uno de los peores terremotos desde que se tienen registros. Un seísmo que ha dejado a más de 1.000 fallecidos y cientos de personas sin hogar. El temblor, de una magnitud de 6,9, se ha dejado notar en Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua y Taroudant.

Un desastre natural que también han vivido en primera persona algunos malagueños que se encontraban de vacaciones en Marrakech. Una de ellas es Anhely Torres Martínez. A esta malagueña el terremoto les cogió por sorpresa en la habitación del hotel en el que se alojaba: “Hubo dos, uno fuerte y el segundo mucho más. Abandonamos la habitación con lo puesto y nos fuimos a una zona segura. Hemos pasado la noche a la intemperie a la espera de que no hubiese otra réplica”, cuenta.

En el Hotel Andalou, a 10 kilómetros de la Medina, no solo se alojaba Anhely, sino varias familias españolas más: “Lo hemos vivido con mucha angustia y mucho susto. Afortunadamente estamos todos bien. En principio nuestro hotel, aunque tiene daños, no son graves y podemos volver. Lo malo ha sido la gente más desfavorecida, porque sus viviendas no han soportado”, explica Anhely.

Esta malagueña llegó a Marrakech el pasado miércoles para pasar unas vacaciones, cuya vuelta estaban programadas para este miércoles 13. Tras el terremoto, Anhely no podrá adelantar la vuelta: “No hay vuelos y los que hay son muy caros”, afirma.

Mientras la vida en Marrakech continúa, pero “con una calma tensa”: “El ambiente es bastante desolador. Ya de por sí, Marrakech es una ciudad algo caótica pues con esto mucho más. Se pretende seguir con la normalidad pero paseas por la calle y te encuentras montones de escombros, edificios en el suelo y gente en la calle que se han quedado sin casa”, asegura.