Ciudad Jardín: cuando el fútbol se convierte en pesadilla

«Los vecinos hemos aguantado todos estos años porque el campo no estaba tan masificado. Ahora, con más partidos, el fútbol a 11 pasó a fútbol 7 y las porterías apuntan a nuestras casas. Los balonazos, cuando dan en el hierro, suenan como truenos», resume Juan Manuel López, vecino del campo municipal de fútbol de Ciudad Jardín.

Este vecino de la calle Dolores Casini tiene su casa a dos metros del campo y además de sufrir el ruido, también sufre el riego: «El otro día estaba con la ventana abierta y el riego automático me bañó entero y me mojó el ordenador portátil», lamenta.

También se queja Susana, madre de un niño de 7 años y vecina desde julio de esta calle de casas mata, aunque ya está arrepentida de haberse mudado: «Pensaba que eran clases de fútbol para niños de 6 a 7 años y que a las 8 de la tarde cerraba. No sabía que tocaban el tambor sábados y domingos», señala y denuncia que su hijo tiene problemas de sueño y llega muy cansado al colegio.

La razón, explica Manuel López, padre de Juan Manuel, quien ya denunció la situación en La Opinión en 2021, estriba en los horarios del campo: Entre semana, de 4 de la tarde a 12 de la noche y los fines de semana, de 9 de la mañana a 10 de la noche, informa.

Y las 12 de la noche, precisan los vecinos, se convierten en realidad en las 12.30, por las charlas de los jugadores tras los partidos.

Miguel Rodríguez, uno de los vecinos, no se explica cómo el polideportivo de Ciudad Jardín «apaga las luces a las 10 de la noche», mientras que junto a su casa la actividad puede durar pasadas las 12. Para los vecinos, es primordial al menos que de lunes a viernes el fútbol acabe a las 10 de la noche.

Y hablando de luces, los focos también les molestan y les impiden descansar. «Mientras se van, dejan un solo foco encendido: el que apunta a las casas», denuncia Miguel Campos, que ha nacido en la calle. Otra queja vecinal es que algunos equipos, para no pagar vestuario, se cambian al aire libre, al pie de las viviendas.

Como recuerda Manuel López, en 2021 los vecinos se reunieron con la concejala de Deportes Noelia Losada, pero dos años después no ha llegado ninguna mejora, critica.

Respuesta del Ayuntamiento

Una portavoz municipal señaló ayer que al Consistorio no le constan «denuncias formales» de los vecinos y recordó que las personas que juegan en los campos municipales cumplen «las ordenanzas municipales en rigor», por lo que el Ayuntamiento no puede prohibir la práctica deportiva en ellos.

La portavoz ha recordado que el Distrito de Ciudad Jardín ya ha hecho gestiones con el C.D. Puerto Malagueño, que gestiona el campo, «como que el cambio de vestuario de los deportistas se realice en las zona de las gradas más alejadas de las viviendas» o mantener abierta una puerta de acceso «la más alejada de la zona habitada». En cualquier caso el concejal de Deportes, Borja Vivas, anunció una próxima reunión para abordar el problema.

Respuesta de Puerto Malagueño

Juan Manuel Liñán, ‘Tito’, presidente del C.D. Puerto Malagueño, informó ayer a La Opinión de que el horario oficial finaliza entre semana a las 11 de la noche, aunque señaló que un grupo de trabajadores de un Mercadona jugaban los jueves al fútbol «hasta las 12, pero hemos tenido una reunión de la junta directiva y el campo tiene que estar listo a las 11, así que sintiéndolo mucho no van a venir más».

Juan Manuel Liñán precisó a los vecinos que los fines de semana, «los partidos los empezamos normalmente a las 10, no a las 9 de la mañana y por la tarde, a no ser que coincidan muchos partidos, aquí no juega nadie a partir de las 8 de la tarde».

El presidente del Puerto Malagueño lamentó por último que los vecinos no accedieran a mejoras propuestas por la exconcejala Noelia Losada como insonorizar sus ventanas o colocar paneles insonorizados frente a sus casas.