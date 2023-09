El exjugador de fútbol y presidente de la Kings League, Gerard Piqué, se ha disculpado tras la polémica por el reto que lanzaron en directo y que acabó con varios jóvenes bañándose en la fuente de la plaza del Obispo de Málaga para conseguir dos entradas para las finales que tendrán lugar en octubre en la capital malagueña.

Piqué, en un programa de la Kings League emitido en directo este pasado viernes, aseguró que no iba a responder al alcalde, Francisco de la Torre, tras tachar de "gamberrada" este acto e invitar al catalán a proponer retos "más interesantes desde el punto de vista de la educación".

Pero sí que ha trasladado "mis disculpas al alcalde y a toda la población de Málaga si se han sentido ofendidos", al tiempo que ha destacado que "me une una gran relación con Paco, porque llevamos la Copa Davis a Málaga el año pasado y este año pues obviamente la Kings. Lleva muchísimos años como alcalde de Málaga y tanto la ciudad como obviamente nosotros le tenemos un gran respeto".

También ha querido matizar que "la idea no es mía, aunque entiendo que vende más colocar mi nombre o el de Ibai, que tampoco estaba en el directo y creo lo confundieron con Navarrosa. Y no sabíamos que la fuente estaba protegida y sé que no es cívico pero tampoco te imaginas que la gente se tira a la piscina por dos entradas, además con el móvil en el bolsillo", ha añadido.

Con ello, ha querido incidir en las "disculpas si alguien se sintió afectado; aquí lo hacemos todo con buena fe y a veces pues no lo hacemos de la mejor manera", ha reconocido Piqué.

Tras sus disculpas, el presidente de la King League ha asegurado estar "muy contento de ir a Málaga. Sentimos desde aquí todo el ánimo y todas las ganas que tenéis de que lleguemos y que el evento sea el 14 de octubre en La Rosaleda", lo que, ha augurado, "será un gran espectáculo".