Los diputados malagueños se ‘mojan’ sobre la investidura

Los diputados malagueños se ‘mojan’ en vísperas del debate de investidura que comienza este martes 26 de septiembre en el madrileño Congreso de los Diputados. Elías Bendodo (PP), Mari Nieves Ramírez (PSOE), Patricia Rueda (Vox) y Toni Valero (Sumar) ofrecen sus impresiones en la antesala del proceso de elección del presidente del Gobierno de España. Las diferencias ideológicas entre sendos bloques saltan a la vista en las opiniones de estos cuatro políticos, que encabezaron las listas de sus respectivos partidos por Málaga en las elecciones generales del 23J.

Elías Bendodo (PP)

«El presidente del PP y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, va a reivindicar el respeto a la Constitución y a nuestro Estado de Derecho, dos pilares fundamentales que están en cuestión por el interés personal de Pedro Sánchez de conseguir el poder a toda costa, incluso aceptando una Ley de Amnistía y un referéndum en Cataluña. Los grandes logros en nuestro país se han conseguido siempre desde el diálogo, el pacto y la templanza. Y al diálogo, al pacto y a la templanza es a los que va a apelar el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el debate de investidura que comienza el próximo martes. El PP tiene un proyecto claro y nítido de país. Alberto Núñez Feijóo ha planteado seis pactos de Estado ‘Por la igualdad y bienestar de todos los españoles’. Así se titula el documento que Alberto Núñez Feijóo entregó a Sánchez y que este no quiso ni ver e incluye: 1) un pacto de regeneración democrática, 2) de saneamiento económico, 3) por el estado del bienestar, 4) pacto por las familias, 5) pacto territorial, que tan importante es en este momento y 6) tan importante como el pacto por el agua en este momento de sequía severa que afecta especialmente a nuestra comunidad».

Mari Nieves Ramírez (PSOE)

«Nosotros respetamos el encargo del Jefe del Estado a Feijóo. Pero Feijóo no lo respeta porque, en vez de buscar apoyos, está trabajando contra una posible investidura de Pedro Sánchez. Ni Feijóo se creyó su investidura fake, mucho menos Ayuso, que pide elecciones. España necesita seguir progresando, así lo creen los españoles, y ese fue el resultado de las urnas. No tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez va a ser el presidente del Gobierno».

Patricia Rueda (Vox)

«España vive una situación dramática ante la posibilidad de que un prófugo de la justicia, ese que escapó escondido en un maletero, decida el gobierno de España. Ante ello, ofrecimos el sí a la investidura de Feijóo a cambio de unas condiciones que eran poner en valor nuestros acuerdos con el Partido Popular en aquellas regiones donde gobernamos, recuperar la neutralidad de las instituciones y la normalidad democrática y terminar con la criminalización de Vox, estableciendo una relación de normalidad entre el Partido Popular y Vox. Valoramos la aceptación de las mismas por parte del señor Feijóo, pero hay otras acciones del PP que no entendemos. Por ejemplo, que Cuca Gamarra dijera hace unos meses que está más cerca del PSOE que de Vox, que González Pons acepte a Junts como un interlocutor más, que Moreno Bonilla diga que Vox da más miedo que Bildu o que Borja Semper contribuya al cordón sanitario contra Vox. Confiamos en que el PP se aclare y cada vez tengamos más escenarios, escenarios exitosos como los de Valencia, Extremadura, Aragón o Castilla y León. Y mientras, votaremos sí a la investidura del señor Feijóo, porque aunque no den los números, es necesario señalar ante los españoles a un presidente del gobierno en funciones que ha puesto a violadores en la calle. Nunca antes hemos estado más desprotegidas las mujeres. Votaremos sí a la investidura del señor Feijóo porque es necesario señalar a un presidente del gobierno en funciones que hace que España se arrodille frente a Marruecos y que ahora está dispuesto a entregar la gobernabilidad de España a quien escapó escondido en un maletero. No queremos un gobierno de destrucción nacional y frente a ello solo queda Vox».

Toni Valero (Sumar)

«Afrontamos una sesión de investidura que no es más que una pérdida de tiempo. Este proceso debía haber servido para ofrecer un modelo de país por quienes aspiran a gobernar y para llegar a acuerdos. Pero Feijóo y su partido ni han ofrecido nada ni han llegado a acuerdos más que con la ultraderecha. Nos ha hecho perder el tiempo porque todo el país sabe que Feijóo no reúne los apoyos necesarios. Es lo que se ha reflejado durante todo este proceso tras las elecciones. El plan del PP y la ultraderecha de alcanzar el Gobierno de España ha fracasado porque tienen un modelo de país estrecho y caduco: reaccionario en lo social, alejado de los intereses de los trabajadores, contrario a la diversidad y negacionista en la teoría o en la práctica de la emergencia climática. El PP nos ha hecho perder el tiempo durante estas semanas y prueba de ello es que ha estado dedicándose a hacer oposición al futuro gobierno. Así ha demostrado que Feijóo nunca se creyó su propia investidura. Urge que se conforme un gobierno de coalición progresista en nuestro país, que va a necesitar del empuje ciudadano para hacer valer una agenda que avance en derechos. La derecha, como viene haciendo, va a poner palos en las ruedas e intentará ocupar la calle para sentar la idea de que el Gobierno es provisional e ilegítimo. No sería la primera vez que lo hace en nuestro país cuando no ocupan el gobierno. Andalucía se juega mucho en este proceso. Nuestra comunidad afronta retos de enorme calado ante los cuales el Gobierno andaluz se desentiende o despliega políticas desfasadas, propias de otro tiempo. Un gobierno de coalición progresista es la garantía de que la agenda andaluza esté muy presente en el BOE».