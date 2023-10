Tras dos años de incomodidades, la agonía de los vecinos de Sacaba parece llegar a su fin. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga ha asegurado esta mañana que la rotonda que les da acceso directo a sus hogares de la calle Pacífico volverá a entrar en funcionamiento, por cierto, meses después de que terminasen las obras que han dividido la glorieta y han creado un carril central.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy suscribir el "compromiso" de asumir el mantenimiento de los viales perimetrales de la rotonda, esto es, los que conforman el anillo enterior de la glorieta en la MA-22, una condición que ponía la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental para formalizar el acta de finalización de las obras y, por fin, poner en servicio la glorieta.

Este trámite es, precisamente, lo que ha dilatado en el tiempo la apertura total de la rotonda -solo se puede discurrir por los carriles centrales- y que se debe a una revisión obligatoria de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y el Consistorio que data de 1986 y que tenía carácter "indefinido". Ese convenio obligaba al ayuntamiento a encargarse de la conservación de la iluminación, los semáforos y las jardineras, mientras que los carriles correspondían al organismo que financiaba las obras.

Ambas administraciones se ven obligadas a modificar el convenio debido a que posteriormente se determinó por ley -Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público- que los convenios ya no podían tener una duración "indefinida".

"Para el ayuntamiento es una novedad porque se sale del convenio suscrito con carácter indefinido en el año 86 y se especificaban de forma muy concreta cuáles eran las competencias de la administración Local. Ahora Demarcación de Carreteras nos plantea esta novedad en la que tenemos que asumir otra serie de responsabilidades de conservación", explica la portavoz del equipo de Gobierno, Elisa Pérez de Siles. "Son obligaciones menores y que ya estamos asumiendo en tantísimas otras vías de la ciudad y que no son estrictamente competencia municipal para facilitar la convivencia a los vecinos".

Solución temporal

Por tanto, para hacer posible la apertura de la rotonda antes de que la modificación del convenio, la Junta de Gobierno Local ha decidido aprobar ese compromiso de mantenimiento "de forma temporal" mientras se da forma al nuevo acuerdo entre las dos administraciones.

"No voy a negar que para nosotros ha sido una cuestión jurídica que teníamos que abordar que no teníamos contemplada. Asumir un viario que no está descrito en el convenio que tenemos suscrito con el ministerio supone una tramitación administrativa municipal que no deja de ser una competencia impropia formalmente, aunque sea una cuestión menor", ha expuesto la concejala de Urbanismo, Carmen Casero. "Lo importante es que hemos encontrado la solución llevando este acuerdo a la Junta de Gobierno y asumiendo nosotros con carácter temporal el mantenimiento de ese viario perimetral e instando al ministerio a la inclusión de este aspecto en el convenio o en su caso a modificaciones complementarias que iremos estudiando".

Desde que se iniciaron las obras de la rotonda de Sacaba hace dos años, casi un millar de vecinos de este barrio de Málaga tienen que desplazarse tres kilómetros para acceder a sus viviendas con el coche al no estar operativa esta glorieta. Los residentes que llegan desde la calle Pacífico se ven obligados a continuar hasta la rotonda del Carpena para dar la vuelta y acceder a Sacaba. Asimismo, también ha generado problemas en las líneas de autobús, como la 40, que mantiene la parada desplazada unos 600 metros de su ubicación habitual.