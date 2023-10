«El colesterol es uno de los principales factores de riesgo para la salud cardiovascular»

Las enfermedades cardiovasculares son un término amplio que engloba los problemas relacionados con el corazón y los vasos sanguíneos, y que en 2021 provocaron el fallecimiento de 22.394 personas solo en Andalucía.

A pesar de la alta incidencia de estas patologías, el 79,5% de los andaluces desconoce la Enfermedad Vascular Aterosclerótica (EVA), y más del 50% no sabría identificar sus síntomas (dificultad para respirar, la aparición de déficits neurológicos o, incluso, dificultad para caminar), según la encuesta realizada en el marco del Congreso SEC 2023 de la Salud Cardiovascular, organizado por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y del primer Congreso Nacional de la Plataforma de pacientes de la Fundación Española del Corazón (FEC).

La enfermedad vascular aterosclerótica, conocida comúnmente por el nombre de EVA, es una patología crónica, generalizada y progresiva, que afecta a las arterias engrosando y endureciendo sus paredes interiores, hasta que provoca un evento cardiovascular como, por ejemplo, un infarto, angina de pecho o ictus. De manera más sencilla y gráfica, Juan José Gómez Doblas, vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y jefe de sección de Cardiología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, lo compara con una tubería: «Si la tienes totalmente limpia la sangre pasa, pero si empieza a llenarse de material, que en este caso sería el calcio, colesterol o grasa, se va tapando, y esas irregularidades que se dan en la arteria es lo que llamamos aterosclerosis».

Una de las principales causas de esta enfermedad es el colesterol «malo» (LDL). «Cuando tienes en sangre niveles de colesterol más elevados de los recomendados para tu edad o factores de riesgo, favorece, o es incluso el causante, de que se produzca esa obstrucción en las arterias con la aterosclerosis», explica el cardiólogo, que insiste en la importancia de controlarlo y no infravalorarlo.

Para visibilizar las consecuencias que provoca el colesterol, la FEC ha llevado a cabo una estrategia de concienciación con la que bloquearon el pasado jueves y viernes la calle Larios y el Palacio de Ferias y Congresos con unos globos gigantes amarillos, para emular el efecto de taponamiento que el colesterol genera en una arteria.

«El problema del colesterol elevado es que no duele. Tú tienes conciencia de tu rodilla con artrosis, porque te duele y por eso haces por perder peso, controlarte y tratarlo. Pero el colesterol, como no lo notas en tu cuerpo, hace que nos preocupe un poco menos, y cuando te das cuenta probablemente ya te haya hecho daño y ya haya provocado problemas graves como un ictus o un infarto», subraya el doctor Gómez Doblas, que hace hincapié en la necesidad de hacerse una analítica, sobre todo a partir de determinada edad, «ya que es un factor de riesgo que es fácil de identificar con un simple chequeo».

Para el doctor Gómez Doblas, el segundo problema respecto al control del colesterol es que está relacionado con nuestro estilo de vida. «A todos nos gusta determinado tipo de dieta y a veces nos cuesta hacer ejercicio», reconoce el cardiólogo, que lamenta que cada vez la sociedad es más pro-obesidad y fast food, abandonando la dieta mediterránea y provocando que cada vez haya más patologías de este perfil. Aunque admite que es difícil obtener unas cifras precisas de su incidencia, advierte de que «es uno de los principales factores de riesgo para la salud cardiovascular que está en el 30-40% de la población».

La mejor manera prevenirlo y controlarlo, según el doctor, es con un cambio del estilo de vida. No obstante, hay algunos pacientes que, pese a llevar un control de la dieta y del ejercicio, no logran tener un buen manejo de sus niveles de colesterol y necesitan añadir un tratamiento, sobre todo aquellos pacientes que ya han tenido un problema cardiovascular, como un infarto.

La buena noticia para este tipo de pacientes, es que, a partir del 1 de noviembre, podrán disponer de una «vacuna» que, con solo dos pinchazos al año, logrará disminuir los niveles de colesterol de manera significativa. No obstante, el doctor Gómez Doblas aclara que no es realmente una vacuna porque no se trata de un tratamiento que prevenga la subida de colesterol, sino que es un fármaco que baja el colesterol de una forma muy importante.

Asimismo, insiste en que la llegada de este fármaco no significa que ahora «pueda comer lo que quiero porque ya hay una vacuna para el colesterol», pues esta solo se administrará bajo prescripción médica como un tratamiento añadido a aquellos pacientes que no logran bajar sus niveles de colesterol con las estrategias habituales o porque sean intolerantes a los otros tratamientos. «La población tiene que entender que la solución para controlar los factores de riesgo no debe ser medicalizarnos, sino cambiar nuestro estilo de vida, llevar una vida sana, controlar el peso y no fumar», concluye.

Por otro lado, el doctor Gómez Doblas destaca que el tema central del Congreso SEC 2023, que ha tenido lugar en Málaga durante los días 26, 27 y 28 de octubre, ha sido el de la enfermedad cardiovascular en la mujer, «ya que sabemos que la mortalidad es mayor en ellas cuando la tienen, pero se tarda más en tratarla y en diagnosticar, porque no aparecen con los mismos síntomas que los hombres y por una serie de factores de género».