A Elías Bendodo no le da prácticamente tiempo a caer, en su etapa madrileña, en aquella nostalgia que ponía al poeta Manuel Alcántara a «buscar el mar de Málaga por las bocacalles de la Gran Vía». No necesita buscarlo. La agenda del coordinador general del PP se detiene en su ciudad de origen con bastante frecuencia en la órbita de muchos fines de semana. Y, sin ir más lejos, ayer protagonizó una intervención en la que defendió a ultranza la gestión de Alberto Núñez Feijóo como presidente nacional de su partido. Además, jugó como de costumbre con su condición de diputado por Málaga para preservar sus vínculos, y lo hizo sin desligarse de los cometidos que espera seguir llevando a cabo en la madrileña Calle Génova. De hecho, no sólo alabó la labor de Feijóo durante el año y medio que lleva en el cargo. También la del equipo al que él pertenece. Y, aunque se espera que el líder del PP lleve a cabo algunos ajustes en la dirección nacional, el político malagueño sólo se ve a día de hoy trabajando en un futuro «codo con codo» con su jefe gallego. No se ve, ni mucho menos, lejos del núcleo duro.

Defensa de Feijóo Para defender la labor del aparato de Calle Génova, Bendodo enumeró, partiendo de la mayoría absoluta de Andalucía, todas las victorias electorales logradas por el PP con Feijóo como presidente nacional, y llegó hasta el resultado del 23J: «El PP ha ganado las elecciones generales con más de 340.000 votos de diferencia con el partido que ha perdido las elecciones. En un año y medio, el balance de la gestión del presidente Feijóo es favorable, en el último proceso electoral nos hemos quedado a las puertas, a tres votos, de que el presidente Feijóo fuera presidente del Gobierno». Bendodo reiteró que está ahora mismo dedicado «a seguir trabajando en el equipo del presidente Feijóo». «Tenemos que trabajar en hacer una oposición firme y moderada, el Partido Popular va a ser la garantía de que ese muro que quiere levantar Sánchez no se levante», recalcó. Sobre su situación actual, el expresidente de la Diputación de Málaga habló en términos similares a los de otras ocasiones: «Yo estoy en Madrid, ahora soy diputado por Málaga, siempre estoy en Málaga, no me he ido de Málaga; ni me fui cuando era consejero de la Junta de Andalucía y, por tanto, creo que la visión de Málaga para Andalucía y el resto de España es positiva y desde Málaga se pueden hacer muchas cosas para Andalucía y para España». Rodeado por diputados y senadores malagueños del PP, Bendodo proclamó que «Málaga votó ‘no’ a la investidura de Sánchez en el Congreso de los Diputados». «Ahora más que nunca, está en peligro la igualdad de los territorios y de los ciudadanos, por eso vamos a defender con uñas y dientes los intereses de Málaga en Madrid; vamos a estar vigilantes y nos rebelaremos contra la falta de inversiones y el abandono del reeditado Gobierno de Sánchez a esta provincia», dijo antes de insistir en esta consigna. «Los malagueños demostramos también ese rechazo en la calle el pasado domingo; Sánchez no puede digerir que el 90% de los malagueños tiene un alcalde o alcaldesa del PP, de ahí el abandono inversor durante los últimos cinco años; desde el PP vamos a pelear para que los andaluces y los malagueños puedan tener la misma financiación, los mismos servicios y las mismas oportunidades que un vasco o un catalán, ni más ni menos», apuntó Bendodo en otra de sus visitas a Málaga.