Tras la publicación del cuarto informe de Icomos, organismo internacional asociado a la Unesco, en contra de la Torre del Puerto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a salir en defensa del hotel rascacielos, apenas unos días después de que haya culminado su tramitación municipal. De la Torre ha insistido en que el proyecto tiene "muchas más ventajas que inconvenientes" y lo ha definido como un "gesto arquitectónico de acompañamiento de la Malagueta", un barrio que, en su opinión sí tiene un impacto"

"La foto que acompañaba la noticia [adelantada por La Opinión] era muy expresiva porque se veía toda la edificación de La Malagueta y al final se ve que es como una prolongación de La Malagueta, solo que a una distancia, yo creo que es un kilómetro casi".

"La Malagueta sí que tiene un impacto, lo tuvo en su momento y esto, sinceramente, lo veo muy menor al que la Malagueta produjo en la referencia hacia la ciudad", ha recalcado el alcalde. "Otra cosa es que se hubiera construido un edificio, no de esa altura, de cuatro o cinco plantas, en el Paseo de la Farola, Muelle Uno, Muelle dos, cosa que no se hizo. El Plan del Puerto, basado en el acuerdo que firmé con el presidente del Puerto en el año 2004 protegió en ese sentido la ciudad".

"Se verá desde el mar"

De la Torre ha sacado pecho de las construcciones del Paseo de la Farola y el Muelle 2, al considerarlas "encajable en el paisaje de la ciudad" al tiempo que las ha comparado con el Dique de Levante, señalando que "no es lo mismo. "Lo que se construya en esa zona, que es a la altura de la estación marítima, no es lo mismo porque no hay más allá paseos peatonales, es espacio portuario, lo que queda en el Dique de Levante". Por tanto, el hotel rascacielos "se verá desde el mar".

"Todo mi respeto para icomos que tiene reconocida la labor que se ha hecho aquí en patrimonio, de defensa de edificios singulares pero sinceramente creo que tiene más ventajas que inconvenientes, el tener la gran ventaja de un magnífico hotel que será de gran categoría con la posibilidad de espacios para reuniones, congresos, con una verticalidad en el movimiento que es más sostenible que otras cosas".