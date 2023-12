UICN y UNIA inauguraron el pasado viernes 24 de noviembre la segunda fase de la Cátedra de Conservación de la Naturaleza con una jornada sobre el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Expertos en fauna, flora, geología, así como gestores del parque y representantes de la administración se dieron cita en el evento. La jornada supuso el comienzo de las actividades de la segunda edición de la Cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza con la intención de dar a conocer a la ciudadanía malagueña los valores naturales del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, primer Parque Nacional de la provincia de Málaga y tercero de Andalucía tras los de Doñana y Sierra Nevada, ofreciendo a su vez un espacio de diálogo entre los gestores y el territorio en un entorno académico sobre la gestión de este valioso espacio protegido.

"Ya hemos aprobado el primer Plan de Actividades de la cátedra para este curso - indica María Altamirano, nueva directora de la cátedra UNIA-UICN y catedrática del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la UMA- y la jornada de la Sierra de las Nieves quiere poner de manifiesto el carácter y alcance local de la cátedra, que tiene su sede en Málaga y tiene que servir a la provincia en materia de conservación. También trabajaremos a nivel nacional e internacional, y en este último plano queremos reforzar el trabajo en el eje norte-sur en el contexto Mediterráneo. Para su directora, la cátedra tiene claros sus objetivos: "queremos abordar aspectos de formación especializada, de divulgación, concienciación, y educación, así como de transferencia y promoción de la investigación para toda la ciudadanía, desde alumnos de Primaria a estudiantes de Universidad".

Objetivos

La cátedra UNIA-UICN tiene como objetivo apoyar las acciones en pro de la conservación de la naturaleza, además de las llamadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) que no es otra cosa que utilizar los propios atributos de las especies, los ámbitos y los ecosistemas para favorecer las acciones de conservación, y el desarrollo sostenible. Además, la Cátedra quiere apoyar a la UNIA en su responsabilidad de dar respuesta como entidad académica, a los nuevos retos de la sociedad, en este caso medioambientales, observa María Altamirano, como es el caso de la gestión del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.

Para la directora de la cátedra UNIA-UICN, todo esfuerzo que se haga en promover y dar a conocer a la ciudadanía un espacio natural como la Sierra de las Nieves es positivo. "Invertir en dar a conocer nuestro entorno es siempre beneficioso para todos, pues nadie cuida o ama lo que no conoce.

Coordinación entre Administraciones

Para Altamirano, la coordinación de la ejecución de las responsabilidades de las diferentes administrativas en la gestión de los espacios naturales es clave para alcanzar los objetivos de conservación. "Uno de los objetivos de nuestra cátedra es crear foros donde se puedan sentar las diferentes administraciones, en un contexto de sinergia, y que aborden objetivos de conservación comunes".

Hablando más específicamente del PN Sierra de la Nieves, la directora de la cátedra cree que su gestión "debe alimentarse de los aciertos y los errores que ya se han producido en la gestión de otros Parques Nacionales" y destacó la "gran importancia" que tiene dar a conocer los valores del espacio a la ciudadanía para que entiendan cada una de las actividades y actuaciones que se van realizando. "En un Parque Nacional es muy importante la regulación de los usos -señaló Altamirano- y los usos siempre tocan a la sociedad. Es necesario tener de tu parte a la sociedad para que entienda que el objetivo último de la declaración de un espacio como Parque Nacional es la conservación de sus valores naturales de los cuales depende el territorio.Y no por capricho, sino porque el bienestar humano depende de esa conservación", concluyó.

Ponencias

La jornada del día 24 empezó con la presentación de la Cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza y de la Jornada Sobre el P.N. Sierra de las Nieves. En ella intervinieron José Ignacio García Pérez, rector de la Universidad Internacional de Andalucía; Maher Mahjoub, director del Centro de Cooperación para el Mediterráneo de la UICN, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga y María Altamirano Jeschke, directora de la Cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza y catedrática de Botánica de la UMA.

Tras la presentación tuvieron lugar un total de cinco ponencias que ofrecieron una completa visión de la riqueza natural de este espacio malagueño. La primera de ellas corrió a cargo de Rafael Haro Ramos, director del Parque Nacional Sierra de las Nieves que disertó sobre "Un Parque Nacional para proteger valores naturales excepcionales".

"Rocas peridotíticas en el P.N. Sierra de las Nieves: Geología, Hidrogeología...y otras cosas" fue el tema elegido por Iñaki Vadillo Pérez, catedrático del Departamento de Ecología y Geología de la Universidad de Málaga para la segunda ponencia. Acto seguido subió al estrado Federico Casimiro-Soriguer, miembro del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga quien expuso a los asistentes la "Diversidad de la flora del P.N. Sierra de las Nieves: mucho más allá del pinsapo"

Las dos últimas ponencias individuales de la jornada corrieron a cargo de Antonio Román Muñoz Gallego, Profesor titular del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga que pronunció la conferencia titulada "Conservación de las aves de cumbre: desafíos y perspectivas en la Sierra de las Nieves"."La ganadería en el P.N. Sierra de las Nieves" fue la última charla de Juan Luis Muñoz Roldán. director de la Oficina Comarcal Agraria de Ronda de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Mesa redonda

La jornada se clausuró con la celebración de la mesa redonda titulada “Retos en la gestión sostenible del P.N. Sierra de las Nieves" y en la que Intervinieron, moderados por María Altamirano Jeschke, Directora de la Cátedra UNIA-UICN, Ana Warleta González, coordinadora General de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía, Rafael Haro Ramos, director del Parque Nacional Sierra de las Nieves, Maher Mahjoub, director del Centro de Cooperación para el Mediterráneo de la UICN, Tomás Rueda Gaona Coordinador de la Reserva de la Bioesfera Sierra de las Nieve y Pep Amengual Ramis, jefe del Servicio de Investigación del Organismos Autónomo de Parques Nacionales.

Conclusiones

En la mesa redonda se abordaron los diferentes retos a los que se enfrenta el Parque Nacional de las Sierra desde cuatro vertientes administrativa, medioambiental, social y de investigación:

El parque no tiene definida una estructura administrativa acorde con la figura actual de parque Nacional y sigue funcionando como un Parque Natural: carece de una relación de puestos de trabajo (no hay un director, un conservador ni un gerente del parque, así como tampoco de personal técnico, ni de una partida presupuestaria, o un Plan Rector de Uso y Gestión). Y se hace necesario dotarlo de lo que necesita para que pueda alcanzar los objetivos de conservación que lo han hecho merecedor de la máxima categoría de espacio protegido, y que no haya un agravio comparativo con respecto a los otros parques nacionales andaluces.

En relación a los restos ambientales, se identificaron a los incendios como una de las mayores amenazas del parque, que pueden mermar los valores naturales del mismo de manera repentina y rápida, y esto hace necesario un esfuerzo en prevención de incendios. Se señaló la necesidad de mantener los planes de recuperación y seguimiento del pinsapo, y con ello de otras especies y hábitats. Es necesario identificar cuáles serán los indicadores de alcance de los objetivos de conservación del Parque, y en este sentido se podría contar con la ayuda de la UICN y los estándares de la Lista Verde de áreas protegidas. El cambio climático, además, puede suponer una amenaza para especies concretas, como es el caso de algunas aves de alta montaña. Se hace necesario un monitoreo ambiental en determinadas partes del parque con estaciones meteorológicas, como por ejemplo en sus zonas más elevadas.

En cuanto a los aspectos sociales relacionados con la declaración del parque nacional, se indicó que se ve como una oportunidad de mejora para el territorio, y que esto fue lo que movilizó al mismo para la solicitud de declaración de parque nacional. Pero el territorio parece estar desencantado actualmente, pues no percibe que se haya cubierto esa expectativa. La sinergia de la población local con los objetivos de conservación del parque es garantía de una buena gestión del mismo. El turismo, si bien es un recurso importante, debe ser regulado y planificado, para que no se vuelva incompatible o dañino para el parque, así como se identificado la necesidad de desarrollar otras actividades económicas en el espacio.

En relación a los retos de investigación se señaló que en los dos últimos años el Organismo Autónomo de Parques Nacionales ha invertido casi un millón de euros para proyectos centrados en el parque, uno de ellos centrados en el efecto del cambio del clima en los patrones de distribución de aves de alta montaña. Como objetivos de investigación se han señalado aquellos que ahonden en el conocimiento de la biodiversidad del espacio, a nivel de especie, hábitat y funcionamiento, así como en el conocimiento y la cuantificación de los servicios ecosistémicos del parque, y en el análisis socioeconómico del territorio. En general, generar información que sea útil en la gestión del parque. Se indicó que deberían ser las instituciones académicas locales, la UMA y la UNIA, quienes lideraran estas investigaciones, pues poseen el personal especializado para ello. Por último, se demandaron más fondos para investigación.