El Ayuntamiento se defiende de las críticas sobre el colegio Domingo Lozano: "Estamos con las familias"

La concejala del Área de Educación, Juventud, y Fomento del Empleo, María de la Paz Flores, ha rechazado las críticas de la oposición en relación con la gestión sobre el CEIP Domingo Lozano -que ha sido cerrado y cuyos alumnos han sido reubicados- y ha dejado claro que "estamos del lado de las familias".

"Nosotros, como no puede ser de otra manera, estamos del lado de las familias", pero "para nosotros es prioritaria la seguridad, y la seguridad no admite prórrogas". "No había más remedio que reubicar a estos alumnos en propósito de su propia seguridad", ha sostenido.

Así lo ha señalado la concejala tras ser cuestionada, entre otras cuestiones, por las criticas de la oposición y ha dicho que "no todo en política vale", parafraseando al portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, al que ha afeado que "es el primero que está haciendo un uso político de los niños, de esta situación familiar".

"Esto conllevaría una reflexión y una coherencia". También ha criticado que "a la oposición no le preocupe la seguridad de La Invisible y sí le preocupa ahora mucho el colegio".

Asimismo, ha recordado el proceso y ha detallado que "desde el principio del curso escolar el Ayuntamiento ha estado valorando, con unos informes técnicos". "Elaboran --los técnicos-- un primer informe y quedan con los padres y con la dirección del colegio en seguir evaluando la situación del edificio", ha agregado.

"Con los padres tenemos reunión constante con ellos, desde la Delegación de Educación, como de la Junta, como con Urbanismo... y se vuelve a hacer otro informe y, en este informe, se constata que existe un deterioro mayor del que se pensaba y por eso se procede al cierre", ha añadido.

Así, ha incidido en que "desde ese momento se le comunica a los padres, se le comunica a la dirección del centro, estamos todos alineados en el mismo sentido, se le busca la solución, se le busca la escolarización, otra vez, en otros centros cercanos al que tenían en el Domingo Lozano".

Además, ha afirmado, "se les propone a los padres que ellos sean los que elijan en qué centro quieren que estén sus hijos los que son hermanos", ya que "es una decisión que tiene que ser familiar; nosotros no podemos imponer a una familia dónde tiene que estar con su hermano, la familia es la que tiene que decidir, según su propio criterio y según su situación, dónde quieren que estén los hermanos".

Ha afirmado también que "dijimos que les ayudaríamos con el transporte escolar en el caso de que fuera necesario, porque estamos esperando a que los padres indiquen en qué sitio quieren que estén sus hermanos".

"Estamos todos intentando apoyar y ayudar, porque no olvidemos que la situación es para las familias" y ha incidido también que "los profesores han ofrecido estar en el aula esperando hasta que lleguen los padres de recoger a los otros hermanos, 15 minutos más, para darles tiempo". "La distancia no es nada más que 800 metros, un kilómetro como mucho entre un centro y otro, con lo cual a los padres les da tiempo a recoger en un sitio e irse al otro", ha expuesto.

Sobre la decisión de qué se hará con el colegio, ha recordado que "la competencia es de la Junta de Andalucía, no es del Ayuntamiento de Málaga".

