La Junta de Andalucía analizará el estado en el que se encuentran los colegios más antiguos de la provincia para prevenir nuevos cierres como el del Domingo Lozano, el centro de la capital malagueña en el que las deficiencias estructurales de su inmueble han obligado a reubicar a sus 265 alumnos en los CEIP Luis Braille y el Ciudad de Popayán.

De hecho, los edificios de casi 200 centros de educación infantil y primaria de la provincia -un 55% de los 345 existentes- tienen más de 30 años, según se desprende de los datos aportados este miércoles por la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

Más allá de las actuaciones de conservación y mantenimiento de los colegios que competen a los ayuntamientos, el Ejecutivo autonómico se ha comprometido a elaborar informes y hacer estudio pormenorizados "para analizar el estado de esas infraestructuras, de ese 55% de los 345 colegios que tienen más de 30 años, "para de alguna forma ir ya adelantándonos a lo que pudiera venir en cuanto al estado de obsolescencia y de deterioro de la infraestructura educativa de Málaga que nos hemos encontrado", según recalcó Navarro.

Durante una intervención en la que sacó a colación la herencia recibida de los anteriores gobiernos socialistas de Andalucía, la delegada de la Junta insistió en que a la demanda de nuevas plazas educativas motivadas por el crecimiento de la población, sobre todo en el área metropolitana de Málaga, "se une este elevado nivel de obsolescencia de la planta de infraestructuras educativas existente".

"Tengo que decir que la Junta de Andalucía en el ámbito de educación infantil y primaria no ha actuado hasta ahora, no había actuado hasta ahora y los ayuntamientos habían hecho lo que buenamente habían podido en esa competencia de conservación y mantenimiento, pero en obras de mayor calado no habían actuado; y así nos encontramos situaciones como las que hemos vivido en los últimos meses o en el último año con centros educativos que hemos tenido que cerrar y trasladar a esos escolares", recalcó Navarro.

Actuación en el Domingo Lozano

A pesar de que buena parte del alumnado no acudió al primer día de clase en sus nuevos centros, la delegada de la Junta defendió la actuación realizada por la Consejería de Educación para redistribuir a la comunidad educativa del Colegio Domingo Lozano de Málaga.

Patricia Navarro señaló que "se ha hecho con rigor y en un tiempo récord, hay que felicitar a la Delegación de Educación por haberlo hecho tan rápido".

"Se haya hecho en un tiempo récord y no sólo para asumir ese extra de alumnos que se va a recibir por el cierre del otro centro, sino también para organizar los servicios no propios del centro, como son el aula matinal, las actividades extraescolares, el servicio de comedor y el transporte; todo eso conlleva también una dificultad añadida para la comunidad educativa que, en este caso, está casi resuelta y es algo que también hay que poner en valor", manifestó la delegada del Gobierno andaluz.