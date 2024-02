La Diputación concede sus 'M de Málaga' a Bisturí Solidario, el Puerto, Fresco Film y Radio Marca

La Diputación reconocerá este año con las 'M de Málaga' la labor que realizan la Fundación César Ramírez-Bisturí Solidario, el puerto, Fresco Film y Radio Marca Málaga, distinciones que se entregarán en una ceremonia que tendrá lugar el próximo día 22 de febrero en el auditorio Edgar Neville, en el marco de los actos de celebración del Día de Andalucía.

El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha apuntado que "con estos galardones se reconoce la labor de personas, instituciones y entidades que contribuyen a construir una provincia mejor con su trabajo y dedicación".

"Si Málaga se ha convertido en un referente en muchos ámbitos es precisamente gracias al compromiso y a la dedicación de personas y entidades como las que reciben estos premios", ha insistido Salado en un comunicado, al tiempo que ha añadido que los distinguidos de este año son "claros exponentes del afán de superación y liderazgo que ejerce la provincia dentro de Andalucía".

En cuanto a la Fundación César Ramírez-Bisturí Solidario, desde la Diputación han indicado que el médico cirujano César Ramírez creó en 2018 la asociación Bisturí Solidario, que dos años más tarde se constituyó en fundación. Siempre ha entendido la medicina como una profesión al servicio del paciente con carácter humanista, por lo que desarrolla a través de su fundación cirugías en países africanos, donde hay las poblaciones que padecen afectaciones graves y no tienen a su alcance una atención primaria básica.

Ramírez, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Quirón Salud Málaga, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica y vicepresidente de la Asociación Andaluza de Cirujanos, considera que "la medicina y la solidaridad son dos caras de la misma moneda".

Ha logrado acreditarse en seis diplomas distintos European Board Surgery Qualification de la Unión Europea de Médicos Especialistas y cuenta con una amplia formación en liderazgo y gestión de recursos humanos y sanitarios, que completan una actividad científica e investigadora con más de 100 estudios publicados.

Fiel a su lugar de origen, la fundación atiende además las necesidades que se presentan en la provincia de Málaga en contextos concretos, actuando ante situaciones límite como las vividas por algunos sectores durante la pandemia del Covid.

El cirujano César Ramírez, fundador de Bisturí Solidario, en una imagen de archivo. / L. O.

En cuanto al puerto de Málaga, con casi 3.000 años de antigüedad, es cuna de las más diversas civilizaciones: fenicios, cartagineses, romanos, musulmanes y cristianos; y se ha convertido en un enclave estratégico de primer nivel en el sur de Europa.

Ha adaptado sus instalaciones e infraestructuras a las demandas del sector logístico y turístico, lo que le ha permitido mover en la actualidad más de cuatro millones de toneladas de mercancías y unos 500.000 cruceristas anuales. A esto se añade la consolidación de la línea regular de pasajeros con Melilla y el impulso a la actividad de náutica recreativa con la puesta en marcha de la dársena de megayates y el nuevo proyecto en la marina de San Andrés.

El recinto portuario es también "un ejemplo de integración en el entorno urbano, con áreas destinadas a uso ciudadano, como Muelle Uno y Palmeral de las Sorpresas, con más de diez millones de visitas al año", han indicado.

La Autoridad Portuaria generó en 2023 unos ingresos de explotación de casi 19 millones de euros, "contribuyendo al crecimiento y desarrollo económico de la provincia, y sigue sumando proyectos, como la creación de un nuevo muelle para el movimiento y almacenamiento de mercancías".

Vistas aéreas del puerto de Málaga. / Álex Zea

Por otra parte, Fresco Film, empresa de servicios internacionales a la producción cinematográfica, con sede en el barrio de Pedregalejo, comenzó su andadura en 1972 de la mano de Sara Nicolls, a la que siguieron Peter Welter y Angie Horne hasta la actual directiva encabezada por Silvia Aráez. El equipo, compuesto por 19 profesionales, coordina desde Málaga múltiples producciones internacionales.

Conocida por su participación en la producción de 'Juego de Tronos' en sus últimas cuatro temporadas y recientemente en las dos temporadas de 'La Casa del Dragón', Fresco Film "es una empresa consolidada que atrae proyectos europeos y americanos de todo tipo tanto independientes como grandes y exitosas producciones", como 'Westworld', 'Narcos', 'Killing Eve', 'Terminator' o 'Spiderman', así como las dos últimas producciones de 'Guy Ritchie'.

HBO, Netflix, HULU, ITV, Sony o Paramount son algunos de los clientes internacionales de este empresa malagueña. Han destacado que muestra de ello es el desarrollo reciente de rodajes como 'Kaos', de Netflix; 'We Were the Luckies Ones', para Disney; 'Black Mirror', de Netflix; 'Rivals', 'Warrior Nun' --que proyectó la ciudad a nivel mundial-- o 'Snatch', entre otros.

"Fresco Film apuesta por Málaga, Andalucía y España como destinos para atraer producciones internacionales, siendo embajador de la Marca España en todas sus campañas de promoción de la industria", han incidido desde la Diputación provincial.

Por último, Radio Marca Málaga fue fundada en el año 2000 por Antonio Jesús Merchán y María Ascensión Jiménez --su esposa--, que ya habían dado el salto al mundo empresarial creando Málaga FM en 1996. Merchán ya poseía una intensa carrera profesional en medios de comunicación como Radio Torcal, Diario Málaga, La Gaceta de Málaga o Cadena Cope.

Acompañados por un "destacado" equipo de profesionales, este tándem ha logrado de la mano de Unidad Editorial --antes Recoletos-- que Radio Marca Málaga "se haya convertido en una emisora deportiva de referencia en la capital y la provincia". Con 80.000 oyentes diarios, a través de todas sus plataformas, logró completar el espectro mediático en 2014 con la web www.merchanendirecto.es, que alcanza ya las 8.500.000 visitas anuales.

Asimismo, han señalado que "a día de hoy continúa emitiendo desde Arroyo de la Miel (Benalmádena) para la provincia de Málaga, sigue siendo referencia deportiva en los medios de comunicación con un equipo dinámico y joven".