Condena unánime por los insultos de ultras del Málaga CF a los vecinos de La Roca y al PSOE

Condena unánime de todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Málaga por los insultos proferidos por ultras del Málaga CF tanto a los vecinos de La Roca como al propio portavoz del PSOE, Daniel Pérez, al que señalaron este domingo, previo al encuentro con el Recreativo de Huelva, y llamaron "hijo de puta".

Ha ocurrido en la Comisión de Seguridad, a la que el PSOE ha presentado una moción en la que pedía al equipo de Gobierno un refuerzo de la Policía Local para acabar con los altercados que sufren los vecinos de La Roca y Martiricos los días de partido. Unos incidentes que se han ido intensificando en el último mes hasta generar una situación de inseguridad entre los propietarios que, como publicó este periódico, se sienten "intimidados".

Entre los puntos que han salido adelante, la comisión ha aprobado instar al Ayuntamiento de Málaga y a la Subdelegación del Gobierno, como responsable de la Policía Nacional, a que se aplique "una política de Tolerancia 0 respecto a la violencia de los grupos fascistas y neonazis que actúan en los eventos deportivos y en nuestra ciudad, adoptando las medidas necesarias contra estas acciones, actos y manifestaciones donde se expresa su odio violentamente y extremando las medidas de vigilancia y control de estos grupos neonazis".

Apología del terrorismo

"Estas bestias no son aficionados de nada, son solo vándalos neonazis que solo quieren pelearse con todos bajo el paraguas de muchos aficionados malaguistas que acuden a ver el fútbol. Hemos hablado con todas las peñas y dicen que no los representan", ha denunciado el concejal socialista, Salvador Trujillo, que ha criticado que el equipo de Gobierno "minimice" el "grave problema" de seguridad que existe en el barrio.

"Más de 500 hooligans del Frente Bokeron, haciendo apología del terrorismo, amenazando a los vecinos y al portavoz del grupo municipal socialista, han cruzado una línea roja en un enfrentamiento en el que el concejal de Seguridad y el alcalde de Málaga están obligados a dar la cara", ha añadido Trujillo.

Vecinos de La Roca junto a miembros del PSOE en las escaleras del Ayuntamiento de Málaga. / L.O.

"Una fanzone no es la solución, el equipo de gobierno tiene que plantear hoy aquí cómo se va a resolver para que cada vez que hay un evento deportivo, los vecinos no tengan que estar con el corazón en un puño pensando que va a haber fascistas campando", ha añadido la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas. "Esto no es consecuencia de una actividad deportiva, es consecuencia de que en esta ciudad no se le han parado los pies al Frente Bokerón ni a los grupos ultras".

En la misma línea, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha condenado "cualquier tipo de acto bandálico" y ha lamentado que La Roca se haya convertido en "un territorio sin ley".

"No son todos los días del año"

En su defensa, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Avelino Barrionuevo, ha repetido en numerosas ocasiones que los incidentes no se producen "todos los días del año" sino solo las jornadas en las que hay partido en la Rosaleda, lo que ha levantado quejas y protestas en la bancada del público, ocupada esta mañana por vecinos afectados, y que han sido llamados al orden por la presidenta de la comisión, Carmen Casero.

Pintadas fascistas en La Roca. / L.O.

"No hay que olvidar que estos incidentes no se producen todos los días del año, se producen cada 15 días cuando el equipo local juega en la barriada de la Roca, no vayamos a engañar a los vecinos", ha señalado Barrionuevo, que ha aprovechado para criticar la "dejación de funciones" de la Subdelegación del Gobierno, que es responsable de los planes de seguridad, ha recalcado, segun la Ley del Deporte. " Y para eso está la Policía Nacional y el cuerpo de seguridad de la Policía Local apoyaremos".

Fan zone

El edil popular responsable de Seguridad ha recordado que convocó una reunión técnica con el Málaga CF y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la que se acordó crear una "fan zone" en la avenida de la Palmilla para trasladar las previas de las zonas residenciales colindantes. "El club está trabajando en esa zona para los vecinos y vecinas no tengan que sufrir los cánticos de esos ultras, evitarlos y darles una alternativa".

PSOE

En cuanto a los insultos, Barrionuevo ha asegurado que "condenan" y "desprecian" las agresiones verbales: "Por supuesto que no es de recibo recibir ningún tipo de amenaza y agresión porque lo hemos vivido con los escraches de otros partidos y yo, personalmente, en el País Vasco".

La oposición le ha recriminado al edil de Seguridad que "quieren quitarse los problemas de encima" y lamentan que la barriada está "pintorreada, fumada y orinada".