Los vecinos de La Roca se han reunido esta mañana con el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, para exponerle su preocupación por los altercados que se producen los días que juega el Málaga CF debido a las concentraciones de grupos ultras en el barrio.

Según ha informado la Subdelegación en un comunicado, Salas ha atendido a los vecinos acompañado por representantes de la Policía Nacional y les ha trasladado su "compromiso para mantener los dispositivos" en la barriada para "velar por la seguridad ciudadana durante las concentraciones de ultras que se produzcan en esta zona de la ciudad".

Además, en el comunicado se detalla que en el encuentro del pasado domingo contra el Recreativo de Huelva, se desplegaron agentes de la UIP -Unidades de Intervención Policial- y de la UPR -Unidades de Prevención y Reacción- de la Policía Nacional que levantaron un total de nueve actas de sanción, cinco por tenencia de armas, tres por drogas y una por desobediencia.

Mensaje al Ayuntamiento de Málaga

Javier Salas ha lamentado que desde el Ayuntamiento de Málaga se haya trasladado a los vecinos que es un asunto que sólo compete al Gobierno de España y ha instado al alcalde, Francisco de la Torre, a "no ponerse de perfil".

"El Gobierno de España está actuando y lo que debería hacer el alcalde de Málaga es implicarse, no ponerse de perfil, y poner todos los medios de su competencia para garantizar la convivencia y el bienestar de los vecinos de La Roca", ha manifestado.

El subdelegado responde así al planteamiento defendido por el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, en comisión esta semana, en la que criticó una "dejación de funciones" por parte de la Subdelegación del Gobierno ya que los incidentes en La Roca solo se producen los días de partido, por lo que el dispositivo de seguridad recae sobre la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local.

"No hay que olvidar que estos incidentes no se producen todos los días del año, se producen cada 15 días cuando el equipo local juega en la barriada de la Roca, no vayamos a engañar a los vecinos", señaló Barrionuevo, durante su intervención. " Y para eso está la Policía Nacional y el cuerpo de seguridad de la Policía Local apoyaremos".