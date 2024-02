La UMA abordará su déficit económico en su nuevo presupuesto

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, reunido ayer en sesión ordinaria, aprobó las directrices del presupuesto para 2024 de la institución, que prorrogó las cuentas de 2023 debido al proceso electoral que se llevó a cabo en diciembre pasado.

Según consta en las citadas directrices, el nuevo presupuesto «será de cambio y adaptación a un buen número de factores acaecidos en nuestro entorno en el pasado reciente, concretados en cuestiones normativas, financieras, de planificación y de gestión presupuestaria».

Para ello, según informó en una nota de prensa, tendrá en cuenta los cambios realizados en la normativa nacional sobre universidades, así como los que están por venir de la normativa autonómica sobre universidades y de los propios Estatutos de la Universidad de Málaga. Cabe recordar que 2024 es el primer año de plena aplicación del Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2023-2027.

Por otra parte, el actual equipo de gobierno pretende aprobar el presupuesto de 2024 «a la máxima brevedad posible», teniendo en cuenta que la Universidad actualmente tiene el ejercicio presupuestario de 2023 prorrogado. Así se propuso al Consejo Social por el anterior rector el 13 de diciembre de 2023 y fue aprobado al día siguiente.

«Problemas de déficit»

Las directrices establecen que el nuevo equipo de gobierno «debe asumir y afrontar los actuales problemas de déficit y remanente de tesorería no afectado negativo, que la prórroga del Presupuesto 2023 no afrontó. En este sentido, a día de hoy, a falta de conocer la liquidación definitiva del presupuesto correspondiente al ejercicio 2023, la cifra estimada de déficit ajustado está alrededor de los -28 millones de euros y la de remanente de tesorería no afectado se sitúa en torno a los -35 millones de euros.

En relación con lo anterior, el artículo 57.8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario establece que: «En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Consejo Social deberá proceder a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido…». Y el artículo 57.9: «…la falta de adopción de medidas en caso de liquidación con remanente negativo, facultará a la Comunidad Autónoma para adoptar, en el ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para garantizar la estabilidad presupuestaria de la universidad». Por tanto, el Presupuesto 2024 debe afrontar inexorablemente estas circunstancias.

La situación financiera actual de la Universidad de Málaga deriva de una problemática compleja, en la que intervienen diversos factores. Entre estas causas cabe destacar, al menos, tres:

1.- La incorporación de remanentes de tesorería no afectados a un plan de inversiones en 2020, 2021 y 2022, por importe total de 54.932.854 euros, instada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por Acuerdo de 18 de mayo de 2020.

2.- La exigencia de la Junta de Andalucía, también por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 2020, a que la Universidad de Málaga contribuyese a dotar un Fondo de Emergencia Social y Económica en el contexto de la pandemia de 2020 por importe de 36.134.791 euros, con cargo a su remanente de tesorería no afectado positivo.

3.- La utilización de remanentes positivos para hacer frente a un incremento no previsto en los gastos de 2021 por importe de 9.953.520 euros.

En este contexto, el Presupuesto 2023 de la Universidad de Málaga contempló en sus ingresos la autorización de endeudamiento por parte de la Junta de Andalucía por importe de 24,8 millones de euros, autorización que fue denegada de manera expresa el 28 de julio del mismo año por parte de la Consejería de Hacienda, sin que se adoptara en consecuencia, en ese mismo momento, ajuste alguno en el presupuesto dirigido a reducir el consecuente déficit.

Las directrices establecen que «esta extrema situación financiera de la Universidad de Málaga obliga a elaborar un Presupuesto 2024 dirigido, ante todo, a asegurar el fiel desarrollo de las competencias y funciones de la Universidad de Málaga, para lo cual debe extremar la seguridad en la previsión de ingresos y, a la vez, ajustar convenientemente los gastos para cumplir con los principios de equilibrio y sostenibilidad financiera, según lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera».

Nuevo título propio

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó ayer la creación del título propio ‘Seguridad Pública y criminalidad: seguridad ciudadana y orden público’. Entre los asuntos de trámite también recibió luz verde el cambio de denominación de la Facultad de Comercio y Gestión, que, a petición propia, pasa a llamarse ‘Facultad de Marketing y Gestión’. Este centro también ha propuesto el cambio de nombre de su Salón de Grados, que a partir de ahora será ‘Francisco Cantalejo García’, en memoria del que fuera decano durante varios años.