El exresponsable del CNI y del JEMAD analiza en Málaga la defensa común de Europa

El general Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Félix Sanz Roldán, ha participado en Málaga en el XL Almuerzo-coloquio Top 30 organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) con el patrocinio de la consultora PwC.

Ante más de 30 empresarios, Sanz Roldán ha contextualizado la geopolítica actual y sus amenazas, uno de los temas que, según la edición número 27 de la Encuesta Mundial de CEOs de PwC, preocupa de manera especial a los directivos y empresarios de Europa Central y del Este, así como de Oriente Medio. En Europa Occidental, los CEOs están más preocupados por la ciberseguridad, especialmente en Francia y Alemania, donde se percibe como la principal amenaza para este año.

Sanz Roldán ha afirmado que estamos actualmente en un orden mundial que "convendría revisar" y ha añadido que tanto las definiciones de orden como de horizontes van "muy rápidas", con el problema de que mucho antes de llegar a un horizonte definido, ya hay otro. A su juicio, a nivel de empresa, la geopolítica está en un lugar "que no le corresponde", porque no debería ser el elemento que dirija la toma de decisiones del negocio, según ha detallado la APD en un comunicado.

El general Félix Sáz Roldán, en un momento de su intervención. / L. O.

Hacia un nuevo orden mundial de influencia

El general ha comentado que desde el año 2021 se han producido dos acontecimientos que hacen pensar en la necesidad de un nuevo orden mundial. El primero es la retirada de Estados Unidos de Afganistán. El segundo, el ataque de Rusia a Ucrania, lo que ha supuesto a juicio de Sanz Roldán, un "fracaso" del papel disuasorio de la OTAN y también el fracaso de Rusia por atraer Ucrania a su esfera de control.

El exdirector del CNI no augura un mundo multipolar ("la multipolaridad tradicional no es buena"). En su opinión, la esfera internacional seguirá dominada por China y Estados Unidos y cada país decidirá a cuál de los dos polos se acerca. Ambos quieren generar masa crítica y aumentar su "esfera de control" en el mundo de la influencia. Así, según Sanz Roldán, EEUU flaquea en el exterior y mira al Pacífico, la OTAN no se refuerza y Rusia percibe la debilidad, pero tiene poca influencia en este orden, con lo que "es difícil que pueda acomodarse".

China, por su parte, se convierte en un "provocador político" a través de su comercio; mientras que la UE está más militarizada, pero tiene que mirar hacia la tecnología. "Tiene mucha normativa en Inteligencia Artificial (IA), -es una potencia normativa- pero no tiene ningún desarrollo", ha comentado.

La foto de familia del encuentro de la APD en Málaga con el patrocinio de PWC. / L. O.

Defensa común y política de inmigración

"El próximo tratado de la UE debería hablar de defensa común", señala Sanz Roldán, que opina que la salida del Reino Unido fue "muy buena" en el ámbito de seguridad de la Unión Europea, ya que "se opuso a muchas iniciativas" al sostener que lo que se dedicaba a la UE debilitaba a la OTAN.

Además de estos temas, el general se ha referido a la inmigración, asegurando que España tiene como país una política de "debilidad". Según sus datos, la UE destinó 3.000 millones de euros a Turquía para que frene la migración, y sólo 157 millones a Marruecos. "Es España la que tiene que ir a pedir. Hay reivindicaciones estratégicas en ambas partes", ha explicado.

En el encuentro ha participado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y los responsables de empresas como González Byass, Ayesa, Sando, Mayoral, Fundación Unicaja, Banco Santander, Caixabank, Faccsa Prolongo, Ubago Group, Trops, Tropical Millenium, Grupo Salsa Inmobiliaria, entre otras.