Reencuentros y necesidad de sumar

La racha sumando debe continuar, pero si alguien está necesitado de puntos es el Fuenlabrada, a nueve de la salvación. La situación del conjunto madrileño es crítica aunque el Málaga CF todavía no puede respirar del todo tranquilo. Los blanquiazules están a siete puntos de los puestos de descenso y no pueden ceder ni uno más de aquí a final de curso. Después de la victoria en Lezama y el sufrido empate ante la Ponferradina, en este nuevo encuentro fuera de Martiricos los de Natxo González quieren y necesitan regresar a la senda de la victoria.

(Sigue el encuentro, jugada a jugada, en el siguiente enlace)

El míster blanquiazul dio ayer buenas noticias antes de partir hacia Fuenlabrada: Mathieu Peybernes está convocado y podría tener minutos esta tarde. El central francés, como las lluvias de esta semana, es agua de mayo en una línea defensiva en la que no estará disponible Juande, el otro central de referencia.

El reto de esta tarde es de gran importancia para los intereses del conjunto costasoleño: una victoria es un impulso, un empate se queda corto y la derrota aumentaría el clima de nerviosismo que en las últimas semanas se ha rebajado levemente. Han sido pocas las victorias fuera de casa, solo dos, pero si es verdad eso que dicen que no hay dos sin tres... Hoy el Málaga está llamado a dar un golpe sobre la mesa y ratificar con datos y goles que, desde la llegada de Natxo al banquillo, el equipo está creciendo y se mantiene en línea ascendente.

En cuanto al once, la inclusión de Pey en la convocatoria deja en el aire la opción de que pueda partir de titular y hacer pareja en el centro de la defensa con Lombán. De no ser así, el míster también cuenta con el canterano Andrés Caro, que ya saltó al terreno de juego de Martiricos la semana pasada para suplir la lesión de Juande. Otro canterano que ilusiona y que nutre al conjunto malacitano de recambios a la hora de plantear un partido.

Reencuentros con tensión

Se ha especulado durante toda la semana sobre el posible encuentro entre Manolo Gaspar y Ontiveros después de lo sucedido en el pasado mercado estival.

El pasado jueves, en declaraciones a SUR, el marbellí dio su versión de lo sucedido y aseguró que en todo momento transmitió al club de Martiricos que si le llegaba una opción de un club de Primera, apostaría por la máxima categoría. «Apareció la opción en el último momento», comentó.

Asimismo, trató de rebajar la tensión y aseguró que en caso de marcar esta tarde, no celebraría un gol contra el equipo que lo vio crecer. «Por mucho que haya mal rollo, jamás haría algo así porque le tengo mucho cariño. El Málaga siempre estará en mi corazón y lo sabe todo el mundo que de verdad me conoce. Entiendo que ahora no puedo volver porque la gente de allí me tiene odio, aunque no deba de ser así. Ojalá en un futuro pueda volver», concluyó.

Momento del rival

La situación de los madrileños es un tanto crítica. Tras la destitución del exmalaguista Pellicer, Sandoval encara su primer partido como local en esta segunda etapa al frente de la entidad. Si importante es para el Málaga sumar, mucho más lo es para un Fuenlabrada en puestos de descenso.

En total, el Fuenla lleva una racha de tres derrotas consecutivas y siete partidos sin ganar, números poco compatibles con la permanencia. Además, solo han logrado la victoria en un único encuentro liguero de los últimos 22 disputados.

En cuanto a los jugadores disponibles, el equipo mantiene las bajas de Juanma Marrero, Jano Velasco e Iban Salvador. También es duda el delantero Aboubakary Kanté, que arrastra problemas musculares y ya se quedó fuera de la convocatoria en el último encuentro.