El Málaga está intentado bajar el coste total de la cuantía de la operación Febas para acometerla con total garantías. Ya sea reduciendo la cantidad a pagar al Mallorca -350.000 euros- o con un descenso de la ficha del centrocampista ilerdense. Mientras la dirección deportiva blanquiazul sigue trabajando para que la negociación fructifique sin que obligue a renunciar a otras, Alberto Escassi, uno de los capitanes del equipo, se ha posicionado a favor de la continuidad del jugador catalán.

Escassi pasó por los micrófonos de Radio Marca Málaga y aseguró que estaría encantado de que Aleix Febas pudiera continuar en Málaga la próxima temporada. "A mí me gusta mucho Febas. A mí me gusta ser una persona clara. Yo me traía a Febas, como si tengo que ir en coche a Lleida y traérmelo. Yo con Manolo no tengo mano, y respeto mucho el trabajo de cada uno. No me gusta meterme en cosas que no me corresponden", explicó.

El conjunto blanquiazul tiene una opción de compra de unos 350.000 euros por Febas que aún no ha ejecutado. Ese pago al Mallorca más la elevada ficha del futbolista dificultan su continuidad en el Málaga, por eso desde Martiricos están intentando reducir al máximo el montante total de la operación para poder llevarla a cabo y que siga vistiendo de blanquiazul tras el buen nivel ofrecido en este segundo tramo de la campaña.