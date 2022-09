Pepe Mel lo tiene claro. Lo importante es el camino. Si algo tiene el entrenador madrileño es experiencia en esta competición, y sabe perfectamente que es larga y que hay tiempo de sobra para revertir la situación: "Espero conectar con los futbolistas y que entiendan que van a ver en mí un apoyo y les va a intentar guiar por el camino correcto. Esto es muy largo". Acompañado de Manolo Gaspar en su presentación, el nuevo técnico blanquiazul no quiere hablar de objetivos más allá de ganarle el sábado al Villarreal B.

Radiografía del equipo

"Cuando uno no está en activo intenta estar al día. El Málaga es uno de los equipos que todos los entrenadores seguimos. Guede no ha tenido suerte. Los lesionados en la misma zona del campo merman las opciones. He visto un Málaga cambiante. Sin suerte, como en Tenerife. Vengo a sumar, a poner a disposición del club mi trabajo. Espero conectar con los futbolistas y que entiendan que van a ver en mí un apoyo y les voy a intentar guiar por el camino correcto. Esto es muy largo".

Objetivo de esta plantilla

"Este equipo necesita limpiar la cabeza. Lo corto es el Villarreal B. Nuestro objetivo no es otro que ganar. Lo necesitamos todos. Cuando uno no gana, llega el momento que parece lo natural. El deportista tiene que tener la certidumbre de que va a ganar, eso pasa por el primer partido. En esta competición da tiempo a muchas cosas. Tenemos que empezar este sábado. Lo primero es enderezar la situación, hay que poner los cimientos. Ganando al Villarreal B, el Málaga seguirá en descenso. Lo que hoy es blanco mañana es negro, pasa rápido. Tranquilidad, vamos a intentar ganar partidos. Y luego ya veremos".

Potencial para llegar arriba

"Seguramente todos los entrenadores que están fuera le ponen una nómina de futbolistas como los del Málaga y querrían entrenarlo. Nombres hay, ahora hay que hacer un equipo compacto, con automatismos, que sepan lo que es la Segunda División. Ese es mi objetivo. Es muy apetecible la plantilla del Málaga para cualquier entrenador".

Configuración de la plantilla

"Todo lo que haya pasado anteriormente lo hago mío, acepto las condiciones que me presentan. El club ha hecho un trabajo bueno en verano, ha contratado gente de valor contrastado en la categoría. Ahora hay que mejorar los defectos, potenciar las virtudes. Quiero que los futbolistas trabajen con ilusión, optimismo, el camino es muy largo".

¿Proyecto a largo plazo?

"Por desgracia siempre entro en los equipos de bombero. El Málaga no necesita presentación. El estadio, el club, la afición... Ayer contactaron conmigo. Ya he vivido esto en otros clubes. Lo principal es que los futbolistas crean en mí. La Segunda es muy larga, el aficionado se va a ir contento, es de lo que se trata".

Idea de juego

"Tenemos que intentar minimizar los defectos del equipo. Todos nos conocemos. Mi trabajo es potenciar las virtudes, este equipo las tiene. No han salido muy a menudo, pero estamos a tiempo. No tenemos nada que esconder, podéis ver el entrenamiento. Vamos a trabajar con seriedad, lo vais a ver. Cuando saltas al campo, tienes un punto, y el Málaga necesita puntuar de tres en tres. Me gusta un equipo que presione, que esté en campo rival, tenga el balón y recupere rápido. Pero tonto no soy".

Poco tiempo para el debut

"En dos días está claro que es complicado. Los futbolistas tienen que airear la cabeza. Vienen de un viaje duro. Ahora tienen un cambio de entrenador. Los futbolistas cuando hay un cambio se sienten responsables, hay que pasar el duelo. Todos hemos tenido la mala suerte de que no salgan las cosas y nos han echado. Hay que levantar la cabeza, el Villarreal B es un equipo joven con jugadores buenos. Quiero ver actitud, ganas de agradar. El camino es importante, saber la hoja de ruta".

Situación del club

"Ya lo he vivido esto, no muy lejos de aquí. Sé a lo que venía. La gente quiere ver a su equipo hacer las cosas bien. Importan los resultados, confío en mi trabajo. Creo que están capacitados todos para hacer una buena temporada".

Contacto con los jugadores

"Hay tres futbolistas que he tenido. Lo mínimo es hablar con ellos, están preocupados, no les gusta la situación. Piensan que lo pueden revertir. Lo pueden hacer. Creo que podemos hacerlo. Para este partido el trabajo va a ser pequeño, pero espero que el equipo de la nota".

Rubén Castro

"Esta será la décima temporada de Rubén conmigo. Nos conocemos muy bien. Yo le leo entrelíneas. Sé lo que está pensando. Está convencido de que se puede. Piensa que el cambio puede venirles bien a todos por lavar la cabeza, escuchar cosas diferentes. Plantear partidos de forma diferente".

Última victoria en casa con el de rival

"Recuerdo aquel partido. Ojalá el domingo juguemos mucho peor y ganemos. No voy a hablar del resultado... El que se puso contento fue el público del Málaga".

Contrato

"Trabajo hasta final de temporada. Estoy encantado, si las cosas salen bien, no hay problema en seguir. El club no tiene que estar atado a una persona si las cosas no salen".

Afición

"Me van a ver como alguien que viene a ayudar. Quiero que la gente pueda entrar y que lo que tengan que decir que lo digan ahora. El sábado el rival va de amarillo. No hay nada que esconder. Vamos a trabajar. Esto es el fútbol, hay que sentirlo en las venas. Es precioso, te pagan por hacer lo que te gustan".

Cantera

"Rubén tiene 41 años. Pedri tenía 16. En Las Palmas me decían que no lo pondría... Fabián, Ceballos, Beñat, Lucas Pérez... El entrenador es el primer interesado en que el jugador rinda. Si hay algún joven que hace las cosas bien, tiene las puertas abiertas".

Bajas

"Pablo no ha podido tener la defensa de garantías que todo el mundo tiene en la cabeza. Tenemos dos días para buscar el mejor equipo. Las excusas no llevan a nada. Hay que tirar para adelante con lo que se tiene".

Mensaje a la afición

"No soy de dar mensajes. El actor es el que tiene que llegar al público. El público reacciona según lo que ve. Si hacemos bien las cosas y ve algo que le transmite, va a responder favorablemente. No le tengo que decir cosas al público, es al vestuario".

Penalti en Tenerife

"El club ha hecho lo que tenía que hacer, no puedes ir mucho más allá. Los tres puntos están en Tenerife. Hay que intentar cambiar la suerte, esto hay que hacerlo con trabajo en el campo y optimismo. No nos van a dar puntos por quejarnos. El club defiende sus intereses".