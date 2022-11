Ha llegado el momento de la verdad. Sí, también lo fueron Leganés, Oviedo, Cartagena o Sporting y tantos otros que se quedaron por el camino, pero quizás este sea el partido más importante de lo que lleva de temporada el Málaga CF. Por el rival, por la necesidad de aferrarse a un hilo de esperanza y por lo que pueden suponer los tres puntos. Durante una semana, el entorno de Martiricos estaría con un atisbo de ilusión. Por lo pronto, el equipo blanquiazul visita este sábado al Real Zaragoza (21.00 horas/LaLiga SmartBank TV) en un duelo en el que hay más que una victoria en juego para los dos.

Desde hace tiempo no hay lugar para el ensayo y el error. El propio Pepe Mel, después del empate contra los de Gijón, se encargó de definir el encuentro en tierras mañas como una «final». Este viernes, en rueda de prensa, dio un paso atrás y lo describió como un «partido de liga». Sin embargo, no es un simple encuentro. El Málaga CF se juega en La Rosaleda poder ilusionarse con algo, poder confirmar que hay un trabajo que acompaña y nada de eso ha ocurrido hasta ahora.

La única verdad absoluta ahora mismo es que el equipo blanquiazul seguirá en descenso hasta la próxima jornada de LaLiga SmartBank. Son seis puntos los que le alejan de las posiciones que otorgan la salvación. Aunque haya una goleada o un cataclismo. Da igual. Sin embargo, sí que es cierto que serán mucho más notorias las consecuencias negativas que las positivas. Si se gana, habrá un hilo de esperanza al que agarrarse. Si se pierde, el hundimiento del barco será absoluto. Por desgracia, estas son las sensaciones ahora mismo.

Darles un vuelco será trabajo de los jugadores y de Pepe Mel. Después de la Copa del Rey vuelve lo importante: salvar la categoría. El Málaga CF solo ha conseguido 1 de los últimos 12 puntos que ha tenido en juego. Por unas cuestiones o por otras, los resultados no terminan de caer del lado blanquiazul. Al margen de todo lo que ocurre en el transcurso de los partidos, una de las razones podrían ser las lesiones. El técnico siempre tiene la obligación de innovar. No ha podido crear un bloque compacto que salga a luchar cada partido.

La visita a La Romareda no será una excepción. Ramón, N’Diaye, Dani Lorenzo, Andrés Caro y Álex Gallar se han caído de la convocatoria por distintos motivos. Al menos, futbolistas como Luis Muñoz y Javi Jiménez vuelven después de no viajar a Ibiza. Solo en la línea del centro del campo habrá dudas por las lesiones. ¿Escassi o Luis Muñoz como pivote? ¿O los dos juntos? En cuanto al resto de la alineación, casi que habrá que pensar más en quién cometerá menos errores.

No obstante, si la vida en el Málaga CF no rebosa de felicidad en estos momentos, las cosas por Zaragoza no andan excesivamente mejor. Fran Escribá debutará este sábado como nuevo entrenador maño en Segunda División. El club decidió hace una semana darle un vuelco de 180 grados al presente y al futuro deportivo. Sin embargo, la primera prueba ha recibido una calificación de suspenso y es que en Copa cayeron contra el Diocesano de Segunda RFEF (1-0). Por si fuera poco, llegan con la baja de Cristian Ramírez, su portero titular, y absolutamente peleados con el gol.

Esta es la nueva realidad de dos históricos del fútbol español. La presión es absoluta, ninguno de los dos proyectos está siendo lo que se esperaba en un principio. Uno intenta nadar con manguitos, el otro suplica por un flotador para no dejarse ir por la corriente. En el horizonte está el mercado de fichajes, pero hasta entonces habrá que llegar vivos y el Málaga CF tiene que sacar los tres puntos como sea.