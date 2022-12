Oportunidad para el Málaga CF de acercarse a la salvación

El Málaga CF va a tener este domingo la enésima oportunidad para poder acercarse a los puestos de la salvación. Los resultados de los rivales directos dejaron la permanencia en 21 puntos, tal y como estaba. Por lo que si los blanquiazules logran ganar ante el Alavés (21.00 horas), empezarán 2023 a solo dos puntos de la permanencia y con algo más de optimismo para afrontar la segunda vuelta.

El Mirandés-Ponferradina dejó buenas y malas noticias en clave malaguista. Lo más positivo es que la permanencia sigue estando a cinco puntos, sin que los de Martiricos hayan jugado, después de que los bercianos sucumbieran al acierto del delantero Raúl García (2-1), a pesar de contar con un jugador más durante la segunda parte. Los de Anduva han metido una marcha más que sus rivales directos por la salvación. Han ganado 10 de los últimos 15 puntos posibles y aventajan en cinco a la zona de descenso. El equipo de León pasará la Navidad inmerso en el peligro.

La gran sorpresa la dio este sábado el Lugo con una victoria fundamental para ellos ante el Granada (1-0), que sigue perdiendo ventaja con los puestos de cabeza. Un solitario gol de Loureiro en los primeros minutos del encuentro dejó el triunfo en el Anxo Carro que le sirvieron al conjunto gallego para sumar tres puntos muy importantes no solo para dar un salto con respecto a las posiciones más bajas, sino también con el límite de la permanencia.

José Alberto se estrena con victoria

O eso creían porque el triunfo ante el conjunto nazarí no les sirvió para abandonar los puestos de descenso. El Racing, en otra de las grandes sorpresas de la jornada, y con el estreno en el banquillo de José Alberto López, arrasó contra el Cartagena (0-3). Un equipo que tenía en su mano poder alcanzar el play off. Los de Santander no ganaban un partido desde el 5 de noviembre ante el Andorra. Desde entonces, habían sumado cinco derrotas consecutivas que les habían llevado al descenso. Habrá que ver si el extécnico del Málaga CF logra darle un vuelco a la racha.

Así que el gran vencedor de este sábado es el Mirandés con cinco puntos de ventaja sobre la permanencia. Ahora es el Racing el que ocupa la decimoctava posición con 21 puntos. Sin embargo, Lugo (19º) y Ponferradina (20º) le igualan en la clasificación de LaLiga SmartBank. Descolgados, aunque con un partido menos, quedaron Málaga CF y UD Ibiza con 16 puntos cada uno.

El conjunto balear, después de sacar un empate en el duelo contra los de Martiricos, visita este domingo al Albacete a partir de las 14.00 horas. Los de Pepe Mel, por su parte, reciben en La Rosaleda al Deportivo Alavés en el último encuentro de la jornada dominical. Por lo que sabrán todo lo que han hecho sus rivales y si afrontan el choque como colistas.

Sea lo que sea, el único objetivo blanquiazul debe ser ganar. Si el resultado es adverso, la permanencia va a seguir a cinco puntos, pero parece que se ha presentado una oportunidad muy importante para recortar la distancia con la salvación. Ahora hay que saber aprovecharla y no fallar.