¿Por qué el Málaga CF no puede anunciar la cesión de Appiah?

¿Qué ocurre con Arvin Appiah y el Málaga CF? Esa es la gran pregunta que se ha instaurado en Martiricos. Principalmente, en una afición blanquiazul que comprobó este jueves con sus propios ojos que el neerlandés está en Málaga, tal y como se había visto en el amistoso de Coín, pero no ha participado ni en el entrenamiento a puerta abierta ni tampoco ha sido anunciado por parte del club.

Pepe Mel compareció en rueda de prensa y uno de los nombres sobre los que tuvo que responder fue el del extremo. El segundo movimiento invernal blanquiazul ya está en la Costa del Sol. Sin embargo, todo apunta a que tendrá que esperar para pisar el césped en un partido oficial. ¿Cuánto? Esa es la gran incógnita.

«La situación con Appiah es diferente. Es un problema con el Almería -club que posee sus derechos federativos- y del Almería. Hasta que eso se solucione... tenemos que esperar. Para nosotros no es jugador nuestro y no lo podemos usar». Estas fueron algunas de las palabras con las que el técnico de Martiricos se refirió al extremo.

Como bien afirmó Pepe Mel, el conjunto de Primera División es el responsable. El Almería no tiene la ficha de Arvin Appiah después de haberlo cedido al conjunto canario. Desde las islas decidieron cortar ese préstamo. Por lo que el extremo volvió al Almería. Sin embargo, en ese momento no le pudieron hacer una ficha porque el club ya tiene a sus 25 jugadores profesionales. Así que no pueden ceder a este futbolista, según el reglamento de LaLiga.

El Málaga CF ahora está obligado a esperar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el equipo de Rubi? Vender jugadores. Una vez se haya producido esa liberación de fichas, podrán inscribir al neerlandés y ya sí se podrá anunciar su cesión a la Costa del Sol.

«Appiah parecía que estaba claro y se nos está complicando por causas ajenas a nosotros y al jugador», explicó el técnico madrileño. No obstante, no duda de cómo se resolverá la situación: «Sé cuál va a ser el desenlace. De tenerlo el sábado te puedes ir a tenerlo el último día de enero. Es un jugador que ahora no está y del que nos tenemos que olvidar un poco». Los tiempos los maneja el Almería. Hasta entonces, habrá que aguantar hasta que el los rojiblancos den salida a sus jugadores para que el Málaga CF pueda anunciar a Arvin Appiah.

Lumor

No obstante, el neerlandés -aunque sea por causa ajenas- no es el único problema que hay en Martiricos. Lumor llegó para suplir la grave lesión de Víctor Olmo. Pepe Mel necesitaba a un lateral izquierdo y, tras estar un par de semanas de prueba, el ghanés fue el elegido. Desde entonces, ha contado con varias apariciones, pero no ha dado buenos resultados ni en ataque ni en defensa.

La cuestión es que lleva sin aparecer por Málaga desde el regreso por el parón navideño. El club, hasta ahora, había insistido en que se encontraba solucionando «problemas burocráticos», pero Pepe Mel aportó algo de luz a la realidad del asunto: «Tenemos el extraño caso de Lumor. Suele pasar cuando vienen navidades. Ya he tenido muchos casos como este encima. Lo trataremos con la mayor naturalidad posible».

Por el momento, todo ha quedado en espera. Habrá que ver la evolución de los distintos asuntos y sus novedades para que el Málaga CF pueda anunciar la resolución del futuro de ambos jugadores cuanto antes.