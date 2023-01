El Málaga CF da un paso atrás con respecto a la salvación

El Málaga CF ha comenzado este sábado la segunda vuelta de LaLiga SmartBank. Después de dejar atrás una pésima primera mitad con dos puntos de desventaja sobre el descenso, el objetivo era claro: sumar de 3 en 3 en La Rosaleda para convertir el estadio de Martiricos en un fortín. Al menos esa era la idea porque en la práctica el equipo ha fallado y ha vuelto a dar un paso atrás con respecto a la permanencia tras sacar solo un empate contra el Tenerife.

Las consecuencias eran claras. Una victoria blanquiazul podía meter a un nuevo combatiente en la pelea, pero lo que ha ocurrido es que han sido los de Pepe Mel quienes han perdido cuerda ante los puestos que otorgan la tranquilidad. Ahora son cuatro puntos los que mantiene de diferencia sin que la mayoría de los rivales directos hayan jugado.

La Ponferradina, ahora con 24 puntos, ganó su partido frente al Villarreal B y es el que ocupa el decimoctavo puesto de la tabla. La mala noticia es que solo los de León han jugado. Este domingo lo harán los demás: Real Zaragoza-Mirandés (16.15 horas), Las Palmas-Racing (18.30 horas) y Eibar-UD Ibiza (21.00 horas). Es decir, un duelo directo y dos partidos con equipos de la zona baja contra los que pelean por el ascenso directo.

Lo cierto es que ninguno podrá superar en puntos a la Ponferradina, pero Racing y Lugo sí que podrían igualarles en la clasificación. Por lo que serían más equipos con los que tendría dicha distancia el equipo blanquiazul. Por su parte, los baleares, que ocupan el farolillo rojo, tampoco podrían igualar a los de Martiricos (20 puntos), ya que solo cuentan con 16.

Después del pinchazo del Málaga CF, toca esperar a que los demás no sumen o avancen lo menos posible en sus respectivos encuentros. El equipo blanquiazul sabe que tiene que puntuar como un equipo de play off para mantener su puesto en la categoría. La Rosaleda jugará un papel fundamental en ese proceso y en la primera oportunidad, sobre todo tras la victoria frente al Alavés, ya ha sacado menos de lo que debería. La próxima semana habrá visita a Ipurúa y el Eibar no lo pondrá nada fácil.