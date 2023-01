La necesidad aprieta al Málaga CF. Una visita a Ipurúa, frente a un líder enrachado (14.00 horas), se ha convertido en una nueva reválida para el equipo blanquiazul, obligado a sumar, y si puede ser de tres, para volver a demostrarse a sí mismo que es capaz de sacar esta situación adelante. La tarea es realmente complicada, hace más de un mes que es el Eibar no es superado por ningún rival. Esa es la misión de los de Pepe Mel, traerse de vuelta para la Costa del Sol tres puntos de oro que le acerquen de nuevo a los puestos de permanencia.

Los resultados de la última jornada de LaLiga SmartBank dejaron al Málaga a cuatro puntos de la salvación. El año comenzó con empate en casa para los blanquiazules, el paso atrás frente al Tenerife y el triunfo de la Ponferradina volvió a alejar a los de Martiricos del 18º puesto, y ahora toca recuperar el terreno perdido. Y no se puede desechar ninguna oportunidad, ni siquiera en campo de un líder que lleva sumados 13 de los últimos 15 puntos ligueros.

El conjunto blanquiazul tiene bajas sensibles para afrontar la batalla. Escassi -sancionado y lesionado para varias semanas- y Genaro Rodríguez -sancionado- no podrán participar en el encuentro en Ipurúa, así que Pepe Mel tendrá que tirar de fondo de armario para suplirles. Lo lógico es que sea Esteban Burgos el que actúe por el malagueño en el centro de la zaga, junto a Juande, y que N’Diaye ocupe el puesto de Genaro por delante de la defensa. El estado físico del senegalés está en duda después de que su protagonismo haya caído notablemente en el último tramo de competición.

Por lo demás pocos más cambios se esperan, aunque los últimos fichajes ya piden paso, pese a su escaso tiempo en la plantilla. Mel ha convocado tanto a Appiah como Lago Junior, fichados esta misma semana, y es probable que a lo largo del choque puedan disfrutar de algunos minutos. También está Delmás, que ya debutó frente al Tenerife y aspira a su primera titularidad. El que no está en la lista de convocados es Lumor, del que Pepe Mel ha dicho que «de momento, no existe». «No está para competir», apuntilló. Su continuidad en la disciplina blanquiazul cada vez está más en duda.

Por su parte, el Eibar, tal y como confirmó su técnico en sala de prensa, podrá contar Juan Carlos Arana, delantero recién fichado del Villarreal B. Las bajas serán las de Correa, el exmalaguista Blanco Leschuk y Aketxe, lesionados, y Quique González, con una enfermedad. Tampoco estará disponible Peru Nolaskoain, sancionado por acumulación de amonestaciones.

Día de reencuentros

Partido con muchos ex en ambas filas. El conjunto blanquiazul volverá a encontrarse con Álvaro Vadillo y Yanis Rahmani, que ha estado en la agenda de la dirección deportiva malaguista durante las últimas semanas. Su aumento de protagonismo en el club armero ha sido clave para que no haya habido opciones de que regresara a la disciplina blanquiazul a lo largo de este mercado invernal. No estará al ‘tiburón’ Blanco Leschuk, lesionado. También Esteban Burgos, ahora en el Málaga, se reencontrará con sus excompañeros del Eibar.

Que nadie se despiste, desde las 14.00 horas, y con arbitraje del cántabro Adrián Cordero Vega, el Málaga buscará los puntos y el triunfo en su visita a Ipurúa. ¿Difícil? Sí. Pero no imposible.