Sergio Pellicer compareció este viernes en la previa del Málaga CF-UD Ibiza que cerrará el paso de ambos equipos por LaLiga SmartBank. Sin embargo, ya se encargó él mismo de decirlo: "El partido de mañana es lo menos importante". Por lo que tuvo que hacer enfrente a las cuestiones sobre la nueva realidad del club: la llegada de Loren Juarros como director deportivo, el proyecto que quiere implantar en Martiricos y, aún más importante, su continuidad.

¿Será Pellicer entrenador blanquiazul en Primera RFEF? Esa fue la pregunta sobre la que giró gran parte de la rueda de prensa, para la que no hubo confirmación oficial. Por las palabras del técnico se puede entender que tras el encuentro podría haber una respuesta oficial. No obstante, dejó algunos mensajes que dejarían ver su continuidad. "Lo que el entrenador tiene que ser es un foco de unión. Creo que voy a intentar a ser pegamento", "tengo la fuerza y la ilusión de continuar" y "soy otro perfil de entrenador, he nacido aquí y soy de aquí".

Eso sí, considera que su "contrato es lo de menos" y se reafirmó en la idea de que "el club no está hipotecado con Pellicer". "Somos un cuerpo técnico, a nivel económico, de los más baratos que ha pasado estos años. Me da pena que se diga. Sabemos lo que viene. Hay que pasar este trago, hemos fallado, el entrenador tiene que mirarse a sí mismo y asumiré todo. Pero intentar que haya una unión", añadió.

Este jueves tuvo la oportunidad de hablar con Juarros y sus sensaciones son muy buenas. "Creo que ha venido un director deportivo de máximo nivel. Es un hombre de fútbol, habla el mismo idioma. Lo que me transmitió es de muchísima ilusión y convincente. Tenemos que ayudarlo porque viene con ideas nuevas. En el fútbol hay que dejar de decir mentiras como pirámides y dijo verdades".

Ahora bien, no se olvidó de la afición. "Darle las gracias a la afición. Entender que está saturada de sufrimiento y que tiene que expresar lo que sienten porque esto es más que fútbol", pero quiere que desde la unión se construya el nuevo futuro con el impulso de todos. "Se necesita de todo el mundo. No podemos tener la sensación de que La Rosaleda sea un plebiscito para todos. Se tiene que ver otro ambiente. Me acuerdo del partido ante el Oviedo. Es mérito nuestro. Lo tenemos que cambiar".

Temporada 23/24

A pesar de que no confirmó su continuidad, sí que habló sobre algunas cuestiones de la próxima temporada. "Los chicos de cantera tienen que estar bien rodados de jugadores referentes y experiencia para su rendimiento", manifestó sobre las categorías inferiores. Además, reconoció conocer muy bien a los cuatro cedidos -Kevin, Roberto, Dani Lorenzo y Larrubia- con los que el club cuenta desde ya y que el lunes será el primer día sobre el que construir el camino de vuelta al fútbol profesional.

En caso de continuar, ¿qué papel tendría Pellicer este verano? "Los entrenadores no somos fichadores. No tenemos que ser fichadores y hay que hacer un modelo claro, qué jugadores se necesitan. Ha venido una persona de máximo nivel y trabajará. Los entrenadores tenemos que tener una idea, pero sí que hay que tener claro que el entrenador no está para pedir. Podemos decir dos o tres jugadores, pero para eso está la dirección deportiva", asumió.

Partido ante el Ibiza

Lo dije el propio Pellicer: "El partido de mañana es lo menos importante". Sin embargo, eso no significa que vaya a verse una actitud lejos de lo profesional: "Hay que competir. Lo tengo que transmitir al equipo, más allá de esta situación. Voy a poner una alineación para ganar el partido". Además, confirmó que algunos jugadores de la cantera entrarán en la convocatoria como recompensa y que Ramón, Delmás, Lago Junior y N'Diaye serán baja.