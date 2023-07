El Málaga CF realizó en la mañana de este martes la primera presentación múltiple del verano. Juanpe, Alfonso Herrero y Jokin Gabilondo vivieron su puesta de largo ante los medios de comunicación y dejaron claro que lo importante este año será el trabajo "día a día" y "estar fuertes mentalmente" para afrontar la temporada en una categoría tan igualada como Primera RFEF.

Juanpe

Ofertas

"Sí he tenido opciones de varios clubes. La llamada de Loren me hizo mucha ilusión. Soy andaluz, y lo que representa el Málaga... No tuve que pensarlo mucho".

Experiencia en la categoría

"Jugué en Segunda B. Son partidos de competir, portería a cero. No es nada fácil. Tenemos un buen grupo de gente joven mezclada con experiencia. Mucho talento".

Objetivo personal

"Trabajar día a día, dar lo mejor de mí. Cuidarme y ser profesional. Tenemos que hacer un grupo, vamos a tener oportunidades. Tenemos que estar fuertes mentalmente también".

¿Presión?

"Es un orgullo, no es presión tener una grada llena animándonos. No vamos a estar solos nunca. La presión no es la de otros equipos, pero lo tenemos que tomar como un aliciente. Lo veo como un orgullo de tener una afición detrás ayudando".

Alfonso Herrero

"Todos conocemos este club. Lo que significa puede ser un gran reto y me hizo mucha ilusión".

Capitanía

"De momento vamos día a día, conociéndonos todos. Mi papel aquí también es de experiencia, como Juanpe. No se me ha ofrecido, si fuese así estaría encantado, sería bonito".

Reto

"Es un reto venir en un momento que no es el mejor para el Málaga. Se presenta la oportunidad de hacer algo bonito. De estar en el proyecto que queremos estar. Podemos conseguir buenas cosas aquí. Es un año que puede llegar a ser muy bonito".

Rival a batir

"Vamos a ser el rival a batir para cualquier equipo. Va a ser el día marcado en el calendario. Tenemos que ser fuertes en el día a día, mentalmente. Habrá momentos buenos y malos, dinámicas... Nuestro trabajo de tener algo más de experiencia en la categoría también para porque el equipo se mantenga firme y nos estabilicemos. Podemos tener posibilidades de todo haciendo un buen trabajo".

Jokin Gabilondo

Ofertas

"Había otras ofertas interesantes, desde que surgió la posibilidad, la cabeza ha estado en Málaga. Ningún equipo lo podía igualar. Era lo que importaba".

Real Sociedad

"Está habiendo mucha intensidad, es algo que caracteriza al filial de la Real. Se compite como se entrena. El equipo está respondiendo bien a las cargas. Es un proceso del día a día. El modelo se puede asemejar en ese sentido".

Enfrentamiento contra el San Félix

"Jugamos contra el San Félix. Tengo el recuerdo de jugadores intensos, lo que nos estamos encontrando en el vestuario. Esperamos seguir en esa línea".

Objetivo

"Lo mejor es pensar en objetivos a corto plazo. Es una categoría que me tocó jugarla el año pasado, cada equipo le puede ganar a cualquiera. Hay que dar todo".