Las dudas en el once de Pellicer

Las victorias, a parte de dar mucha tranquilidad, permiten al entrenador seguir con el plan establecido. La apuesta está funcionando, los resultados así lo respaldan, así que Sergio Pellicer podrá seguir con un once continuista para el encuentro de este sábado frente al Recreativo Granada en La Rosaleda (21.30 horas/FEF TV). Pese a ello, la alineación que pueda sacar el míster frente al filial granadinista no está del todo definida y deja algunas dudas.

El centro de la defensa

Hasta el momento, Pellicer no ha repetido pareja de centrales en todo lo que va de temporada. En el estreno en Castellón jugaron Einar Galilea y Juande, y la actuación de ambos no fue la más alentadora. Una vez que Nélson Monte entró en dinámica, fue directamente al once. Frente al Atleti B estuvo acompañado por Einar Galilea y el otro día contra el Atlético Baleares jugó junto a Juande. La pareja Monte-Galilea parecía que iba a tener continuidad tras la primera victoria de la temporada, pero las molestias del vitoriano hicieron a Pellicer volver a apostar por Juande. Tanto Galilea como Juande han estado bien en su última aparición, tras un inicio dubitativo, y ahora se jugarán un puesto en el once, porque el otro parece estar reservado para Nélson Monte. El luso ha agradado y se ha metido a la afición en el bolsillo en sus dos primeros encuentros con la camiseta blanquiazul.

Opciones para el centro del campo

El Málaga CF y Sergio Pellicer tienen muchas opciones para su centro del campo. En las dos victorias frente al Atleti B y el Atlético Baleares el doble pivote estuvo formado por Genaro Rodríguez y Dani Lorenzo. La dinámica es buena, por lo que no hay motivo para cambiar, pese al error de Genaro en el primer gol de los mallorquines, aunque desde el banquillo hay jugadores apretando y esperando su oportunidad. Juanpe se perdió el segundo encuentro y fue suplente en el último encuentro, en el que ya pudo jugar con máscara y también es candidato a entrar en el once. Y además, Manu Molina ya ha sumado más entrenamientos con el equipo blanquiazul y empieza a opositar a la titularidad. Bendito problema para Pellicer, más aún cuando termine de recuperarse Ramón Enríquez, otro candidato a tener galones este curso en el equipo blanquiazul.

La banda de Kevin

Las actuaciones de David Larrubia en los dos últimos partidos le hacen ser un fijo en el once, pero con Kevin hay más dudas. Está comprometido, con mucha voluntad, pero no termina de hacer un partido sobresaliente en ataque. Hasta ahora, no está siendo determinante. Y Juan Hernández también aprieta para hacerse un hueco por la izquierda.

Arriba no hay dudas, y más aún después de que tanto Roberto como Dioni vieran puerta en el Estadio Balear. Ambos volverán a ser los encargados de ver puerta ante el filial del Granada.

Sergio Pellicer tiene dónde elegir, y eso es muy positivo. Su once tipo se va definiendo, pero cada semana podrá ir introduciendo variantes debido a que este curso hay muchos jugadores con nivel similar y dispuestos a ganarse un puesto de titular. Quedan tres días para el siguiente compromiso liguero, y esas dudas en la alineación no serán resueltas, muy probablemente, hasta una hora antes del partido.