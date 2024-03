El Málaga CF se deja 2 puntos importantes en Sanlúcar (0-0)

Cada día debe ser el día para ganar. Lo fue el de Alcoyano, el de Ibiza y también tuvo que serlo el del Atlético Sanluqueño. Sin embargo, un rival que asfixió hasta el último minuto y un Málaga CF lejos de la gran versión ofrecida en las últimas semanas hicieron el resto para perder dos puntos en Sanlúcar tras el empate (0-0). Porque sí, no se gana un punto, se dejan ir dos. Igual que el árbitro dejó ir un claro penalti a Avilés en los últimos minutos. Una lástima.

Evidenció el partido desde los primeros minutos que se cruzaban dos de los equipos más en forma del grupo II de Primera RFEF. Un conjunto blanquiazul muy decidido a buscar el gol y un equipo de Sanlúcar bien cerrado atrás, con la presión muy adelantada y peligroso en sus acciones de ataque. Avisó Kevin con un disparo en cuestión de segundos, pero la acción de mayor peligro estuvo en las botas de Nacho Ramón, con un disparo a bocajarro que despejó Nelson Monte.

Rival con peligro

No se podía despistar el Málaga CF ni un solo segundo. Ni en defensa ni tampoco en ataque, no terminó de encontrarse cómodo. Tenía razón Pellicer con que el contexto de partido iba a ser otro porque el Sanluqueño domó el balón. También hay que decir que el Málaga CF echó de menos a Manu Molina en la dirección. No hubo ningún malaguista que detectara espacios, tampoco que los creara. Apenas alguna internada de Dani Lorenzo... y poco más.

Alfonso Herrero volvió a salvar al Málaga CF en varias ocasiones. / La Otra Foto

Con el paso de los minutos comenzaron a animarse los de Martiricos en labores ofensivas. Solo una parada espectacular de Samu Pérez frenó el primer gol de Genaro, que buscó la escuadra con un derechazo espectacular. Se animaron los centrocampistas, pero el Málaga CF necesitaba mucho más de los jugadores de arriba. Mientras tanto, Carbonell recordó que también había que defender. Así llegó el descanso. Trabajo por delante para desarbolar el entramado de los gaditanos.

Cambios sin efecto

50 minutos tardó en aparecer Dioni, pero sirvió para despertar al equipo ya en la segunda parte. Movió el árbol Pellicer con la entrada de Avilés por Larrubia. Ahí, el delantero malagueño, más como mediapunta que como referencia, se movió como pez en el agua. Desde ahí evidenciaron los boquerones una mejora exponencial, como si los jugadores hubiesen mejorado automáticamente. Ferreiro y Gabilondo, por ejemplo, fueron otros y empezaron a ganar duelos.

Eso fue en ataque. En defensa hubo que aguantar la respiración en algún que otro momento porque el Sanluqueño no dio ni un respiro. El partido se convirtió en un correcalles con el paso de los minutos. El '17' verde y morado focalizó todas las acciones de peligro y cuando estaba siendo el mejor se marchó al banquillo. Entraron Juan Hernández y Juanpe por las salidas de Dioni y Ferreiro. Se necesitaban otras cosas para no dejar ir los tres puntos. También sustituyó Dani Sánchez a Víctor.

La afición del Málaga CF arropó a los suyos en Sanlúcar. / La Otra Foto

Con 15 minutos por delante todo estaba por resolver. Ojo, esta vez no se vio a un mal Málaga CF. Con poca eficacia en las pocas ocasiones, sí, pero también hay que reconocer que enfrente estuvo un rival que creó peligro en cada acercamiento. Ahora bien, los que estaban obligados a ganar eran los blanquiazules para aprovechar el pinchazo del Ibiza y el que rozó el gol fue Bastida con un disparo que se marchó al palo.

Aunque la victoria pudo estar mucho más cerca si el árbitro hubiese pitado un penalti muy claro a Avilés. Llegó el delantero a conectar con el balón y el defensa golpeó su pierna mucho más tarde. Una patada más que clara ante la que el árbitro cerró los ojos y miró hacia otro lado. ¿Se pierden dos puntos por el arbitraje? En absoluto. ¿Se perdió una oportunidad para ganar? Sí. Y ahí acaba todo.

Intercity, próxima parada

Así, el Intercity se cruza en el camino del Málaga CF el próximo domingo (12.00 horas). Con la visita de los alicantinos a La Rosaleda comienzan las 10 últimas jornadas de la temporada regular. 10 'finales' en las que el margen de error se ve reducido al nivel mínimo después del tropiezo frente al Atlético Sanluqueño.