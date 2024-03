El Málaga CF recupera a su pichichi

El ‘killer’ del Málaga CF vuelve a escena. Roberto Fernández está de vuelta, lleva toda la semana trabajando junto al resto del grupo y, si no hay nuevos contratiempos, estará en la convocatoria para el encuentro de este domingo en La Rosaleda frente al Intercity (12.00 horas/FEF TV). El de Puente Genil se ha perdido las últimas tres jornadas por lesión y ahora Sergio Pellicer por fin lo tendrá a su disposición para ayudar al equipo en este último tramo de competición.

Roberto sufrió «un edema a nivel distal en psoas iliaco derecho» durante el encuentro en La Rosaleda frente al Recreativo de Huelva y desde entonces no ha vuelto competir. Se ha perdido los encuentros contra el Alcoyano, Ibiza y Atlético Sanluqueño, en el que no tampoco estuvo para no forzar pese a que ya estaba prácticamente en condiciones de competir. El equipo blanquiazul ha solventado bien su ausencia con dos victorias -Alcoyano (0-3) e Ibiza (2-0)- y un empate sin goles en Sanlúcar, pero ya empezaba a echar de menos a su «pichichi».

El delantero de Puente Genil es el máximo goleador del equipo este curso. Está viviendo su mejor temporada a nivel goleador y ya ha visto puerta en 11 ocasiones. De hecho, es el quinto máximo artillero de toda la categoría, solo por detrás de Pau Víctor (Barça B) y Jesús de Miguel (Castellón), con 15 goles, y de Antonio Casas (Córdoba) y Luismi Redondo (Antequera CF), con 12.

Importancia más allá de goles

Roberto es uno de los indiscutibles para Sergio Pellicer. Su importancia para los blanquiazules no solo se refleja en los goles, sino también en el trabajo que hace para el equipo. Su capacidad goleadora -ha metido el 27,5% de los goles del equipo en Liga- ha sido clave en muchos partidos, pero más allá de eso, el desgaste que hace en la presión en campo contrario o los continuos desmarques para estirar al equipo son vitales para el juego de los de Martiricos.

Renovación complicada

El delantero blanquiazul está viviendo una explosión futbolística este curso, algo que no ha pasado inadvertido para equipos de superior categoría y del extranjero. Ya hubo varias ofertas con cantidades importantes por él en el pasado mercado invernal, pero el club se mantuvo firme en su cláusula de rescisión y consiguió retenerlo. La actitud del jugador y de su entorno también fue clave para que en estos momentos siga vistiendo de blanquiazul.

Roberto celebra uno de sus goles ante La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Roberto tiene contrato hasta final de la próxima temporada y los dirigentes ya están manos a la obra para intentar su renovación. Una tarea realmente complicada, sobre todo si el equipo el Málaga CF no logra el ascenso esta temporada. A Roberto se le empieza a quedar pequeña la tercera categoría y retenerlo otro curso en La Rosaleda fuera del fútbol profesional será prácticamente imposible. Si se sube de categoría, las negociaciones para ampliar su contrato tendrían más opciones de prosperar.

Pero ese momento ya llegará a final del curso. Lo importante ahora es que Roberto ya está recuperado y podrá volver a aportar sobre el verde este domingo frente al Intercity. Si es titular o solo juega unos minutos, ya será una decisión que tendrá que tomar Pellicer en función de cómo le vea físicamente. El retorno de Roberto es una gran noticia para el conjunto blanquiazul, en La Rosaleda ya le esperan con los brazos abiertos.