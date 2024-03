Málaga CF-Intercity: La Rosaleda marca el camino

El Málaga CF quiere seguir la estela de grupo de cabeza y para ello necesitar volver a ganar en La Rosaleda. Los blanquiazules suman tres victorias consecutivas en su estadio y ahora reciben la visita del Intercity (12.00 horas) para seguir ampliando su racha como local y estar en disposición de luchar con el Castellón, el Ibiza y el Córdoba por el liderato hasta el final de la liga regular.

El conjunto de Martiricos ha cogido la ola buena y debe aprovecharla para lograr otros tres puntos le acerquen a la cabeza del grupo II de Primera RFEF. El empate sin goles del pasado fin de semana frente al Sanluqueño, con polémica incluida por el penalti no pitado sobre Avilés, fue un pequeño frenazo a la ilusión, pero los resultados de los rivales ayudaron a quedarse a una distancia todavía recuperable.

Los de Sergio Pellicer han sumado 10 de los últimos 12 puntos en juego y son cuartos, por detrás de Córdoba, Ibiza y Castellón. Además, no dejan escapar un punto de La Rosaleda desde que perdieran hace ya casi dos meses con el equipo castellonense (0-1). Desde entonces, pleno de victorias como local, tres de tres.

El Intercity, por su parte, es uno de esos equipos que aún apuran sus posibilidades de acceder al play off de ascenso. Instalado en la zona media-alta de la tabla, necesita asaltar Martiricos para que seguir la estela de la quinta plaza. En el partido de la primera vuelta jugado en Orihuela a principios de este 2024, ya consiguieron sorprender a los blanquiazules y le sacaron un empate 2-2.

La vuelta de Roberto

El malaguista celebra el regreso de su hombre gol. Roberto Fernández, pichichi del equipo con 11 tantos, se ha perdido las tres últimas jornadas por una lesión en el psoas y por fin ya está recuperado para ayudar al equipo. Veremos en qué condiciones, si de titular o esperando su turno en el banquillo, pero lo que está claro es que tendrá minutos este domingo ante el Intercity. Además, Pellicer ha recuperado a tiempo a Manu Molina, baja en el choque en Sanlúcar de Barrameda, y a Javier Avilés, que sufrió una dura patada en el penalti no señalo en aquel partido.

Entrenamiento de este sábado en La Rosaleda. / Málaga CF

Así las cosas, el técnico blanquiazul tiene a la mayoría de los efectivos a su disposición. Eso sí, hay que añadir la baja de Juan Hernández por una sobrecarga. Se une a Ramón y Haitam como únicas ausencias.

¿Cambios en el once?

Con este panorama, el once de Pellicer podría ser similar al que puso en liza en Sanlúcar, aunque el míster siempre sorprende con alguna novedad o cambio de sistema inesperado. La gran duda es si Roberto estará de inicio, lo que podría provocar la salida del once de Dioni o David Larrubia, con respecto al último choque. Pellicer ya ha comentado en más de una ocasión que ve a todos sus jugadores muy enchufados y haciendo merecimientos para contar con más minutos, así que no es descartable que vuelva a sorprender introduciendo variantes.

La jornada es clave en la zona alta del grupo. Pero para seguir haciendo cuentas y mirar a los rivales, lo primero de todo es solventar el compromiso ante el Intercity. Y luego ya desear que los rivales sigan fallando. A por otros tres puntos vitales.