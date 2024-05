Un año fuera del fútbol profesional... con el camino de vuelta marcado

El 27 de mayo del 2023 se disputó en el estadio de La Rosaleda uno de esos partidos que ya no es que no apetezcan jugar, sino que no son siquiera agradables de presenciar. Málaga e Ibiza se vieron las caras en la última jornada de la Segunda División con ambos descensos ya certificados de manera matemática. Malaguistas e ibicencos se despidieron juntos del fútbol profesional y ahora están a tan solo cuatro partidos de poder regresar, cada uno por un lado distinto de las eliminatorias del play off.

A pesar de haber sido 366 los días que han pasado desde entonces, los malaguistas sienten que están atravesando un desierto bastante más largo. Con las peculiaridades de una tercera categoría que los blanquiazules más novatos desconocían, ya tratan de ver la luz al final del túnel, y es que las victorias frente al Antequera y al Real Madrid Castilla han alzado los ánimos de los aficionados y creen en un ascenso que aguarda tras el play off.

Hoja de ruta preparada

El Málaga CF ya sabe cuál es la ruta que debe completar para volver a Segunda División. Concluidas las 38 jornadas de la temporada regular en la tercera plaza, los boquerones se enfrentan al Celta Fortuna en las semifinales. Con la ida en Balaídos el próximo sábado 1 de junio a las 18.30 horas y la vuelta al siguiente fin de semana en La Rosaleda, los de Pellicer ya están focalizados. Así lo venían demostrando durante las comparecencias ante los medios, en redes sociales y, ahora sí, en el terreno de juego.

La hipotética final sería ante el Gimnástic de Tarragona o el Ceuta. Ambos se enfrentarán entre sí en la otra semifinal y depende de quién avance variará el itinerario de la localía. De superar el Málaga al Celta Fortuna, disputaría la ida en La Rosaleda y la vuelta en Tarragona de enfrentar al Nástic y la ida en Ceuta y la vuelta en su feudo si su rival fuese el Ceuta. Esto se debe a la clasificación en temporada regular, pues el mejor clasificado disputa la vuelta como local. Además, en caso de empate tras prórroga, el equipo que mejor ha clasificado avanzaría sin necesidad de tanda de penaltis, privilegio del que el Málaga disfruta ante el Celta Fortuna.

El Málaga CF celebra un gol ante el Real Madrid Castilla. / Agencia LOF

Un año en el túnel

Desde incluso antes del mencionado partido ante el Ibiza, el malaguista ha ido tachando los días en el calendario hasta llegar a la actualidad, marcada en rojo. Quizá, más de uno confiaba en haber acabado ya la temporada tras un soñado ascenso directo que el CD Castellón se ha encargado de convertir en utópico.

Tampoco se consiguió la segunda plaza, propiedad de un Córdoba CF que ha completado una sobresaliente segunda mitad de temporada. Sí consiguieron los malaguistas superar al Ibiza en la última jornada tras vencer al Real Madrid Castilla en el Alfredo Di Stéfano, mientras los de Onésimo caían derrotados en el Nuevo Colombino ante el Recreativo de Huelva. Esta dinámica final le ha servido al Málaga para rearmarse de valor y confianza en la antesala del play off, donde se juega el regreso a un lugar que abandonó hace ya un año.