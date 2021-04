El director de la Banda Municipal de Música de Marbella, José Almenara, denuncia que sufre una persecución con la que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella quiere apartarle de su cargo.

Músico militar del Ejército de Tierra, ahora en la reserva, Almenara asegura que, en 2012, el entonces concejal de Fiestas, Diego López, -edil en la actualidad de Obras e Infraestructuras; Limpieza; y Parques y Jardines- le cesó «de hoy para mañana» y sin darle ninguna explicación del cargo que ocupaba desde 2010.

«Fue una cosa fea. El Ayuntamiento de Marbella funciona dependiendo de cómo te llames o de los amigos o familiares que tengas. He sido subteniente subdirector músico del Ejército de Tierra, por lo que algo habré hecho para dirigir», señala.

Almenara recurrió la decisión del concejal en los tribunales que, al cabo de años de pleitos, sentenciaron al Ayuntamiento a reincorporar al músico en el cargo del que había sido depuesto y a cesar «al recomendado» que, apunta, el equipo de gobierno puso en su lugar.

La sentencia «le costó el dinero al Ayuntamiento, que paga con el dinero de los ciudadanos porque los políticos no tienen responsabilidad ninguna».

El Gobierno local tardó un año en ejecutar la sentencia de los tribunales, señala Almenara. Desde entonces, agrega, «sufro una persecución en lo económico bastante grave».

Almenara considera que la delicada situación por la que atraviesa la Banda Municipal de Música -al borde de la desaparición tras 150 años de funcionamiento- se debe, entre otros motivos, al hecho de que la lidere un director a quien el equipo de Gobierno quiere apartar.

«Me duele que mi situación afecte a la situación de la banda a la hora de que tenga un presupuesto, de tener un local para ensayar. Según cómo te llames, el Ayuntamiento te da una cita para dentro de un año o, directamente, no te la da», agrega.

«Le pregunté a López, delante de toda la banda, por qué me cesaba. No me dio ninguna explicación. Algunos políticos sobran o tienen que estar orientados hacia el bien y hacia Marbella», reitera el músico.

Almenara destaca el papel «de servicio público» que desempeña la Banda Municipal de Música y emplaza al Gobierno local a que «diga claramente si la quiere quitar».

El músico pide al Ayuntamiento de Marbella que haga «todo lo posible» por mantener a la Banda.