Vecino de Marbella, Francisco Sempere ha encontrado en su quinta novela la oportunidad de escoger su ciudad como foco donde se desarrolla la historia de su nueva libro Turbio invierno en Marbella. El trabajo de investigación y documentación le ha permitido reencontrarse con su tierra, de la que ha descubierto nuevos rincones y mostrarlos al mundo. La novela se puede encontrar en Amazon.

¿Por qué decidió que Marbella sería el lugar donde se desarrollaría esta nueva novela?

Hace 23 años que vivo en Marbella y esta es mi quinta novela y todavía no había escrito ninguna que tuviera epicentro en Marbella. Había escrito algunos pasajes de otras novelas que pasaban por la ciudad, pero creí que había llegado la hora de escribir una novela en mi pueblo. La novela negra últimamente encaja en la costa, aunque mayoritariamente te encuentras un paraíso. Estos son anécdotas que suceden.

¿Qué lo que más le atrae de la ciudad, además de ser vecino?

Tiene el embrujo de la costa, la bahía que está cerca de Marruecos y Gibraltar, tiene aerpouerto internacional que hace que se mueva muchos personajes, muchas veces ocultos entre la marabunta de gente. No es la típica ciudad de provincia donde toda la gente se conoce, lo que hace que haya, de alguna manera, un anonimato que ayuda a una novela negra a darle misterio que requiere.

Una de las frases que más llama la atención de la sinopsis del libro es que se conocerá la cara menos amable de Marbella

A lo que me refiero es que tu viviendo en Marbella, escuchas en la prensa noticias sobre sucesos y que tiene tintes de novela negra y que encima ha sucedido en la costa. Lo que quiero que quede claro es que el 99% del tiempo lo que sucede en la costa es que la gente vive en un paraíso y la gente está encantada de vivir aquí. Como en todos sitios haya punto negro que surge y resalta sobre todo lo demás. En la trama se habla un poco de eso.

Cómo ha sido el trabajo de documentación de cara a saber como trabajan los agentes en diferentes investigaciones?

Una parte lo investigo preguntando, teniendo información de gente que ha estado en ese mundo y con la observación en los medios de comunicación. Si lo observas con detenimiento se puede saber mucha información sobre como se trabaja y de las pesquisas que van sabiendo. Otra parte, que también se nota y que es parte importante de la novela es la imaginación de autor, de cómo te imaginas los detalles y el ambiente y te pones un poco en la piel de los agentes.

¿Qué se lleva de esta novela?

Indagando más en profundidad en la ciudad y en la Costa del Sol, te das cuenta de la cantidad de localizaciones maravillosas y paradisiacas. Cuando trabajas en un libro sobre una zona concreta, acabas conociendo cosas que habían pasado desapercibidas. En este caso, he descubierto las ganas que tiene mucha gente de querer pasar más tiempo en esta zona.

¿Por qué se decantó por escribir novela negra?

Cuando empecé a escribir mi idea no era centrarme en la novela negra, sino en historias de aventuras, pero encontré a un editor para mi primera novela en Madrid que era editor de este género, así que al personaje le hice unas aristas en su forma de ser y le busqué que fuera más poliédrico, más adaptado a la novela negra. A partir de ahí le cogí el tranquillo a esos personajes que tienen esa trama tan profunda y que muchas veces la vida los va llevando por unos caminos más extraños, que no sueles vivir en primera persona, en tu vida diaria.

¿Qué hay de Francisco Sempere en la novela?

Cada vez voy desapareciendo más, mis personajes están más alejados de mi. Por ejemplo, el personaje principal de esta novela es una mujer, una subinspertora de la Comisaría Nacional de Marbella.

¿En qué momento decidió que quería escribir?

Yo no tenía ni idea de ser escritor, estudié ciencias y soy economista, pero hace diez años tuve una lesión de rodilla jugando al fútbol y me encontré en una cama postrado unos meses y con rehabilitación y me encontré en mi cabeza con una idea de un personaje y empecé a escribir sobre él. Una cosa llevó a la otra y al final me surgieron más historias y por eso empecé a escribir.