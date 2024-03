«Los momentos previos a salir el Domingo de Ramos no los cambio por nada. Emocionan»

Tiene la ficha número 1 de La Pollinica, la cofradía que fundó su padre hace más de 50 años y de la que fue hermano mayor entre 2005 y 2011. Integrante también del grupo Briatore, Vallés aunará el próximo sábado en la lectura del pregón de la Semana Santa de Marbella este 2024 dos de sus grandes pasiones, el mundo cofrade y la música. «Desde que mis padres me pensaron, soy cofrade», bromea.

¿Qué sintió cuando le comunicaron que pronunciaría el pregón de la Semana Santa?

Sobre todo, orgullo. Como cofrade, lo máximo que te pueden encargar es pronunciar el pregón de la Semana Santa de tu pueblo. También es mucha responsabilidad porque sé que es un ejercicio literario muy difícil. Aunque escribo sobre algo que conozco mucho, tengo que hacer un texto que guste y emocione. Quiero estar a la altura.

¿Cómo se prepara un pregón?

Estoy en él desde el segundo dos que la Agrupación de Cofradías me eligió. Lo tengo en la mente de forma constante y voy escribiendo párrafos y dando vueltas. Soy creativo por mi faceta de músico y mi forma de trabaja es esa, tener las cosas en la mente hasta que me siento y me pongo a ello un día. Ya tengo el texto en bruto y ahora toca pulirlo.

¿Sobre qué tratará?

Mi pregón será sencillo y previsible. Tratará de la Semana Santa de Marbella desde el punto de vista de un marbellero que es cofrade. Contaré cómo vivo la Semana Santa y cómo es la Semana Santa de Marbella. No quiero hacer alardes, sino hacer un texto con el que nos sintamos bien yo y las personas que me escuchen.

¿Incorporará música?

Estaba dudándolo. Pero asistí a un ensayo de la Agrupación Musical Marbella y tocó una marcha que me encantó y que me emociona. Creo que los pregones no deben llevar mucho artificio, pero algo de música quiero poner.

¿Es más fácil escribir un pregón o componer una canción?

Componer, de todas todas. Yo te puedo componer una canción en dos días. Hacer un pregón es como componer una canción a medida. La haría, pero sería más difícil.

Pronunció en 2018 el pregón del 50 aniversario de La Pollinica ¿Cómo lo recuerda?

Ese fue especial. He hecho un montón de pregones y el del 50 aniversario de La Pollinica es uno de los que con más cariño conservo en el corazón. Hablé de una de mis grandes pasiones, que es La Pollinica y que, para mi, significa todo. Es fe, Semana Santa, amistad, familia, Marbella.

Tiene experiencia en la lectura de pregones.

Mi primer pregón fue el de la Semana Santa de Nueva Andalucía. También el del Corpus Christi; la Virgen del Carmen, de la que soy muy devoto; y el de la Feria y Fiestas de San Bernabé. Me quedaba el de la Semana Santa de Marbella para hacer la Triple Corona (bromea).

¿Cómo definiría el mundo cofrade de Marbella?

En Marbella se vive como una hermandad, con todo lo que significa una hermandad. Hay pasiones, amores, encuentros y desencuentros, como en todas las familias. Pero, al final, siempre triunfa la unión. El cofrade de Marbella es muy intenso y le duele su pueblo y la Semana Santa.

¿Tiene algún recuerdo especial de su faceta cofrade?

Hay uno que es constante y es cuando me meto debajo del trono para salir el Domingo de Ramos. El momento en el que suena el ‘pim, pim...pim’ de la campanilla no lo cambio por nada. El corazón se te acelera, como cuando me subo a un escenario a tocar para un concierto. Es maravilloso y más ahora que nunca porque me emociona hacerlo ahora junto a mi hijo, mi sobrino, mis hijas. Con la familia juntamos media cofradía (se ríe).