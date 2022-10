Futuro incierto para la residencia de mayores de Cuevas de San Marcos cuya gestión está suspendida en el aire tras el ultimátum de abandono por parte de la actual adjudicataria Clece el próximo mes de enero «al no considerarla ya rentable», según el alcalde, José María Molina, lo que, sumado a la falta de ofertas, mantiene en vilo a la población de este municipio de la Sierra Norte de Málaga.

Con la llegada del actual equipo de gobierno a la alcaldía en 2019, el Consistorio quiso retomar las negociaciones con Clece de cara a renovar la adjudicación del contrato de gestión del centro, que expiró en 2017 después de 8 años vigente. Sin embargo, debido a la expansión de la Covid-19, se hizo prevalecer la salud de los mayores ante cualquier cambio que pudiera haber en la gestión de la residencia.

Tras la pandemia, Clece aseguró haber sufrido pérdidas, pero nunca llegó a justificarlas de forma correcta. «Nuestra sorpresa es que nos presentaban facturas a nivel nacional, por lo que no pudimos compensar esas supuestas pérdidas», ha explicado Molina. Desde entonces, el Consistorio ha sacado dos veces a licitación el contrato de gestión de la residencia, pero nunca han llegado a concurrir, al menos, tres empresas, requisito indispensable para llevar a cabo la adjudicación según la Ley de Contratos del Sector Público «con el fin de velar por la mayor concurrencia y la selección de la oferta de mejor relación calidad-precio para los intereses de la Administración».

Después de la última licitación, el Ayuntamiento encargó un estudio económico financiero de la residencia a una empresa especializada para rebajar el canon que se cobra por la misma, y el resultado fue que el centro no es deficitario. «Hemos encargado un estudio de viabilidad para sacar la nueva licitación y hemos bajado el canon total a cerca de 97.000 euros en los últimos 8 años», ha detallado el regidor.

«No entendemos el cambio repentino de Clece. El funcionamiento siempre ha sido bueno desde el año 2002. Particularmente pienso que ha habido un cambio de estrategia y no quieren residencias pequeñas porque nos llama la atención que para otra empresa que se presentó a la primera licitación si fuese rentable y ahora para Clece no».

Si tras el nuevo proceso de adjudicación, con un importe de 56.624 euros, no hay concurrencia de empresas, el equipo de gobierno está abierto a mantener reuniones con todos los grupos municipales para, entre todos, consensuar la mejor solución. «En tal caso, el Ayuntamiento asumiría hacerse cargo de la residencia, puesto que es de titularidad municipal, hasta que se vuelva a licitar». De esta forma, el personal quedaría subrogado para garantizar que las trabajadoras se queden en la empresa y a los abuelos no los trasladen. En la actualidad son más de 10 trabajadores y 16 usuarios de las 18 plazas disponibles, una de ellas privada. Por otro lado, hay 8 plazas de Unidad de Estancia Diurna.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo martes 8 de noviembre. El alcalde ha detallado que no hace falta invertir nada en la residencia, y en cualquier caso el Ayuntamiento se haría responsable de acuerdo con el convenio. «Está todo nuevo, no hay que hacer ningún tipo de inversión ni obra. La empresa que venga solo tiene que preocuparse de la gestión». Desde el Ayuntamiento han asegurado que trabajan para velar por el bienestar de los mayores de la residencia, así como de los derechos del personal que allí trabaja, siempre conforme a la legislación vigente por lo que en ningún caso se plantea su cierre. «Este alcalde va a salvaguardar el bienestar de nuestros mayores, y de las trabajadoras, como siempre ha hecho», ha asegurado.